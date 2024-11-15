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Баптист відмовився від повістки — що вирішив суд

15 листопада 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Як суд покарав чоловіка, який через свої релігійні переконання відмовився від бойової повістки
Будівля Диканського районного суду Полтавської області. Фото: facebook.com/court529
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Полтавській області служитель церкви Євангельських християн-баптистів відмовився від отримання повістки. За вчинене чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Диканський районний суд Полтавської області ухвалив 28 жовтня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, на початку вересня фігурант пройшов ВЛК. Чоловіка визнали придатним до військової служби, однак отримувати бойову повістку він не схотів, пояснивши це тим, що його "віра забороняє вбивати людей".

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину. Чоловік повідомив, що раніше не проходив військову службу, однак на початку повномасштабної війни оновив свої військово-облікові дані у ТЦК, а у 2024 році — за допомогою додатку "Резерв+".

У матеріалах справи зазначено, що підсудний має дружину, яка зараз перебуває в декретній відпустці, та двох малолітніх дітей віком 2,5 роки та дев'ять місяців. Разом із чоловіком проживають його батьки-пенсіонери. Офіційного працевлаштування в обвинуваченого немає, однак він заробляє собі на життя, ремонтуючи техніку.

Суд визнав фігуранта винним і призначив йому покарання у вигляді одного року іспитового строку. Упродовж цього періоду чоловік повинен періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без погодження з відповідним органом.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Києві винесли вирок чоловіку, який відмовився від проходження ВЛК. За ухилення від військового обліку чоловік має сплатити майже сім тисяч гривень штрафу.

Також ми повідомляли, що у Сумській області військовозобов'язаний отримав штраф за неоновлення військово-облікових даних. Щоб оскаржити це рішення, чоловік звернувся до суду та зміг довести свою невинуватість.

суд релігія повістки ВЛК бойова повістка судові рішення

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