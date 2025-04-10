Работа в Азове - какие условия предлагают водителям с правами категории С и СЕ

Военный водитель грузового автомобиля. Фото: АрмияInform

Бригада спецназначения "Азов" приглашает ищет на работу водителей, которые имеют водительское удостоверение категории С/СЕ. Кандидатам на должность необходимо иметь опыт вождения от 1 года, а также навыки в сфере ремонта транспортных средств. За выполнение работ заработная плата составит от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована в среду, 9 апреля, на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей будет входить:

ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);

управление легковыми транспортными средствами;

управление транспортными средствами типа КамАЗ.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

водительские права категории С/СЕ и опыт вождения от 1-го года;

опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;

умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ будет преимуществом;

опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях тоже будет преимуществом.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;

денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий

будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, что кроме этой вакансии "Азову" на фронте нужны специалисты по строительству. В частности, речь идет о людях, которые умеют строить инженерные сооружения.

Также мы писали, что бойцы предлагают работу людям, которые в совершенстве знают английский язык. Речь идет о переводчиках.