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"Азову" нужны водители с правами категории С/СЕ — какая зарплата

10 апреля 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азове - какие условия предлагают водителям с правами категории С и СЕ
Военный водитель грузового автомобиля. Фото: АрмияInform
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает ищет на работу водителей, которые имеют водительское удостоверение категории С/СЕ. Кандидатам на должность необходимо иметь опыт вождения от 1 года, а также навыки в сфере ремонта транспортных средств. За выполнение работ заработная плата составит от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована в среду, 9 апреля, на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия водителя в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей будет входить:

  • ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);
  • управление легковыми транспортными средствами;
  • управление транспортными средствами типа КамАЗ.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • водительские права категории С/СЕ и опыт вождения от 1-го года;
  • опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;
  • умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ будет преимуществом;
  • опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях тоже будет преимуществом.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
  • денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий
  • будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, что кроме этой вакансии "Азову" на фронте нужны специалисты по строительству. В частности, речь идет о людях, которые умеют строить инженерные сооружения.

Также мы писали, что бойцы предлагают работу людям, которые в совершенстве знают английский язык. Речь идет о переводчиках.

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