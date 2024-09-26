Работа в Азов — на фронт приглашают врачей неотложных состояний

"Азову" нужны врачи неотложных состояний — какие требования и условия
26 сентября 2024 04:05
Военные медики. Фото: "АЗОВ"
Бригада "Азов" приглашает на работу врачей неотложных состояний. Необходимо иметь высшее медицинское образование и опыт. Заработная плата будет составлять до 120 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 22 сентября.
Читайте также:
Работа в "Азове"
В частности, в обязанности врачей неотложных состояний будет входить:
- предоставление неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых на колесной технике (кареты скорой помощи);
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения на длинные расстояния;
- мониторинг состояния пациента в течение часов эвакуации;
- контроль оснащения эвакуационного транспорта;
- сбор санитарной информации;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.
Подойдет кандидат на должность, имеющий:
- высшее медицинское образование;
- опыт работы с неотложными состояниями (работа в системе СМП будет преимуществом);
- опыт транспортировки раненых с политравмой;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
- профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Читайте Новини.LIVE!