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"Азову" нужны врачи неотложных состояний — какие требования и условия

26 сентября 2024 04:05
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в Азов — на фронт приглашают врачей неотложных состояний
Военные медики. Фото: "АЗОВ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада "Азов" приглашает на работу врачей неотложных состояний. Необходимо иметь высшее медицинское образование и опыт. Заработная плата будет составлять до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 22 сентября.

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Работа в "Азове"

В частности, в обязанности врачей неотложных состояний будет входить:

  • предоставление неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых на колесной технике (кареты скорой помощи);
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения на длинные расстояния;
  • мониторинг состояния пациента в течение часов эвакуации;
  • контроль оснащения эвакуационного транспорта;
  • сбор санитарной информации;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы с неотложными состояниями (работа в системе СМП будет преимуществом);
  • опыт транспортировки раненых с политравмой;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

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