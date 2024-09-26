Работа в Азов — на фронт приглашают врачей неотложных состояний

Военные медики. Фото: "АЗОВ"

Бригада "Азов" приглашает на работу врачей неотложных состояний. Необходимо иметь высшее медицинское образование и опыт. Заработная плата будет составлять до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 22 сентября.

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В частности, в обязанности врачей неотложных состояний будет входить:

предоставление неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых на колесной технике (кареты скорой помощи);

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения на длинные расстояния;

мониторинг состояния пациента в течение часов эвакуации;

контроль оснащения эвакуационного транспорта;

сбор санитарной информации;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

высшее медицинское образование;

опыт работы с неотложными состояниями (работа в системе СМП будет преимуществом);

опыт транспортировки раненых с политравмой;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы: