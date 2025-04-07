Работа в Азове - какие условия предлагают анестезиологам

"Азову" нужны анестезиологи — сколько платят
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу анестезиологов. Потенциальные кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и опыт работы от одного года. Заработная плата составит от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована в воскресенье, 6 апреля, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности анестезиологов будет входить:
- оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- высшее медицинское образование;
- опыт работы по специальности;
- опыт работы с ургентными пациентами;
- умение проводить основные анетсезиологические манипуляции (обеспечение проходимости дыхательных путей, респираторная поддержка, регионарная анастезия, катетеризация центральной вены, катетеризация артерии, узи-диагностика, пункция плевральной полости и перикарда);
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
- готовность участвовать в медицинском планировании;
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.
В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
- профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Напомним, что кроме этой вакансии, "Азову" требуются абдоминальные, торакальные хирурги. Для устройства на работу необходимо иметь высшее медицинское образование и не менее двух лет опыта работы.
Также мы сообщали, что "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь идет о фармацевтах.
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