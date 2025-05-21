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"Азову" нужны боевые медики — сколько будут платить

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Дата публикации 21 мая 2025 03:26
Работа в Азове — какие условия предлагают боевым медикам
Военный медик ВСУ. Иллюстративное фото: "Всеукраинский Собор"

Бригада спецназначения "Азов" ищет на работу боевых медиков взвода. Потенциальные кандидаты должны иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы не менее 1 года. За выполненную работу будут платить от 25 до 120 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности боевых медиков взвода 12-й бригады специального назначения "Азов" будет входить:

  • оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим в условиях ведения боевых действий;
  • медицинское сопровождение штурмовых операций;
  • периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;
  • проведение учений по тактической медицине для личного состава;
  • организация рабочего пространства и процесса на точках сортировки раненых;
  • контроль оснащения медицинских рюкзаков, сумок бойца-спасателя и аптечек личного состава;
  • коммуникация с другими звеньями медицинской службы, при обнаружении пострадавших (боевых / не боевых), требующих консультации и амбулаторного лечения;
  • сбор и обработка санитарных данных.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • высокий уровень мотивации для выполнения основных обязанностей;
  • удовлетворительную физическую подготовку и физическое/психологическое состояние;
  • опыт работы с ранеными; опыт работы с ранеными;
  • пройденные курсы уровня CLS (CMC, CPP, Medevac будут преимуществом);
  • готовность учиться и работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • готовность участвовать в медицинском планировании и медицинской разведке
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира;
  • денежное обеспечение от 25 до 120 тысяч гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • постоянное профильное обучение в моменте нахождения вне зоны боевых действий и в период пребывания на выполнении боевых задач.

Напомним, что кроме этой вакансии, "Азов" приглашает на работу хирургов. Важно иметь высшее медицинское образование и два года опыта работы.

Кроме того, мы писали, что бойцы предлагают работу операторам дронов.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" зарплата война в Украине
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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