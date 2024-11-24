Работа в Азов — какие условия предлагают водителям бензовозов

Водитель грузовика в ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов. Кандидатам необходимо иметь опыт работы от двух лет и удостоверение категории С и Е. Уровень заработной платы будет составлять от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей бензовозов будет входить:

подготовка и осмотр машины перед отъездом;

управление;

прием нефтепродуктов на базах хранения;

контроль качества при приеме нефтепродуктов;

обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;

перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;

обеспечение безопасности и надежности при перевозке;

доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;

бережное и грамотное отношение к работе;

правильное и своевременное заполнение требуемой документации;

Подойдет кандидат на должность, у которого:

гражданство Украины;

опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;

наличие водительского удостоверения категории С и Е;

ответственность и внимательность к деталям;

знание правил дорожного движения и техники безопасности;

обязательно без вредных привычек;

готовность к работе в зоне боевых действий;

отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;

хорошее состояние здоровья;

наличие ADR будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

Официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

Денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

Возможность перевода действующих военнослужащих;

Возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

В случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны автоэлектрики . Для того чтобы работать, необходимо иметь опыт, умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием.

Также бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах и других подразделениях людей, умеющих управлять автомобилем, трактором или экскаватором. Речь идет о тракторах обслуживающего состава квартирно-эксплуатационного обеспечения.