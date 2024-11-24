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"Азов" приглашает на работу водителей бензовозов — какая зарплата

24 ноября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в Азов — какие условия предлагают водителям бензовозов
Водитель грузовика в ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов. Кандидатам необходимо иметь опыт работы от двух лет и удостоверение категории С и Е. Уровень заработной платы будет составлять от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия водителя бензовоза в "Азове".

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей бензовозов будет входить:

  • подготовка и осмотр машины перед отъездом;
  • управление;
  • прием нефтепродуктов на базах хранения;
  • контроль качества при приеме нефтепродуктов;
  • обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
  • перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
  • обеспечение безопасности и надежности при перевозке;
  • доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
  • бережное и грамотное отношение к работе;
  • правильное и своевременное заполнение требуемой документации;

Подойдет кандидат на должность, у которого:

  • гражданство Украины;
  • опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;
  • наличие водительского удостоверения категории С и Е;
  • ответственность и внимательность к деталям;
  • знание правил дорожного движения и техники безопасности;
  • обязательно без вредных привычек;
  • готовность к работе в зоне боевых действий;
  • отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
  • хорошее состояние здоровья;
  • наличие ADR будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • Официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • Денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • Возможность перевода действующих военнослужащих;
  • Возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • В случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны автоэлектрики . Для того чтобы работать, необходимо иметь опыт, умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием.

Также бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах и других подразделениях людей, умеющих управлять автомобилем, трактором или экскаватором. Речь идет о тракторах обслуживающего состава квартирно-эксплуатационного обеспечения.

ВСУ работа полк "Азов" вакансии война в Украине Рекрутинг

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