Работа в Азове — какую зарплату предлагают хирургам

Хирурги делают операцию. Фото иллюстративное: hirurgia.kiev.ua

Бригада спецназначения "Азов" предлагает людям работу в своих батальонах и других подразделениях по специальности абдоминальный, торакальный хирург. Кандидаты на должность должны иметь высшее медицинское образование и минимум два года опыта работы. Заработная плата будет составлять от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в субботу, 3 мая, на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама

Читайте также:

Вакансия хирурга в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:

оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;

организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;

сбор и обработка санитарных данных;

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

высшее медицинское образование;

опыт работы по специальности;

опыт работы с ургентными пациентами;

умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

соблюдение принципов доказательной медицины;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;

готовность участвовать в медицинском планировании;

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;

профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада "Азов" приглашает на работу медиков эвакуационного отделения. Однако нужно иметь опыт работы.

Также мы писали, что бойцы предлагают работу боевым медикам. Потенциальным кандидатам надо иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы не менее одного года.