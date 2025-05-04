Робота в Азов — яку зарплату пропонують хірургам

Хірурги роблять операцію. Фото ілюстративне: hirurgia.kiev.ua

Бригада спецпризначення "Азов" пропонує людям роботу у своїх батальйони та інших підрозділах за фахом абдомінальний, торакальний хірург. Кандидати на посаду повинні мати вищу медичну освіту і мінімум два роки досвіду роботи. Заробітна плата становитиме від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у суботу, 3 травня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків хірургів входитиме:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;

збір та обробка санітарних даних;

Підійде кандидат на посаду, який має:

вищу медичну освіту;

досвід роботи за спеціальністю;

досвід роботи з ургентними пацієнтами;

вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

дотримування принципів доказової медицини;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;

готовність брати участь в медичному плануванні;

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада "Азов" запрошує на роботу медиків евакуаційного відділення. Однак потрібно мати досвід роботи.

Також ми писали, що бійці пропонують роботу бойовим медикам. Потенційним кандидатам треба мати задовільну фізичну підготовку та досвід роботи щонайменше один рік.