Работа в Азове — какую зарплату предлагают хирургам

"Азов" приглашает на работу хирургов — сколько платят
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу в свои батальоны и другие подразделения абдоминальных, торакальных хирургов. Потенциальные кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и минимум два года опыта работы. Заработная плата будет составлять от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 1 апреля, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:
- оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
- сбор и обработка санитарных данных;
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- высшее медицинское образование;
- опыт работы по специальности;
- опыт работы с ургентными пациентами;
- умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
- готовность участвовать в медицинском планировании;
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.
Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
- профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Напомним, что кроме этой вакансии, подразделениям "Азов" нужны специалисты в инженерно-саперную роту и другие подразделения. В бригаде уточнили, что речь идет о людях, которые умеют обезвреживать взрывчатку, а именно — саперы.
Также мы сообщаем, что бойцы предлагают работу токарям. Специалистам предстоит работать на токарных станках.
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