Работа в Азов — какие условия предлагают автоэлектрикам

Автоэлектрик. Фото иллюстративное: katrin-auto.kiev.ua

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Кандидаты должны иметь опыт работы от 1 года и навыки. Платить будут от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 31 октября.

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Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;

монтаж и замена электрических компонентов;

выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;

использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;

знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;

умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;

умение работать со специализированным оборудованием;

ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;

денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны водители, которые имеют водительское удостоверение категории С и СЕ. Среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств.

Также бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах специалистов по строительству. На фронте нужны люди, умеющие строить инженерные сооружения.