Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает гранатометчикам

Гранатометчик. Фото иллюстративное: vechirniy.kyiv.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать с гранатометом. Речь идет о гранатометчиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 7 апреля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности гранатометчика в бригаде "Азов"

Гранатометчик должен обеспечивать эффективное и безопасное использование гранатометов, а также точную и высокую эффективность в выполнении стрельбы из них. Также среди обязанностей этого военного постоянное поддержание в боевой готовности вооружения, техники и боеприпасов. Выполнять боевые задачи в составе подразделения тоже придется.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 47 лет, которые:

имеют среднее, среднее специальное или высшее образование;

пригодны к службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;

готовы постоянно учиться, развиваться и работать в зоне боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день будут доплачивать 3 300 гривен. Ежемесячная зарплата составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает сварщиков. Чтобы занять эту должность, нужно уметь сваривать металлические конструкции.

Также бригада приглашает в свои ряды медиков эвакуационного отделения. Предпочтение отдадут кандидатам со специальным или высшим медицинским образованием.