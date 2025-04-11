Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує гранатометникам

Гранатометник. Фото ілюстративне: vechirniy.kyiv.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати із гранатометом. Йдеться про гранатометників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 7 квітня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки гранатометника у бригаді "Азов"

Гранатометник має забезпечувати ефективне та безпечне використання гранатометів, а також точну та високу ефективність у виконанні стрільби з них. Також серед обов'язків цього військового постійне підтримання в бойовій готовності озброєння, техніки та боєприпасів. Виконувати бойові завдання у складі підрозділу теж доведеться.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 18 до 47 років, які:

мають середню, середню спеціальну або вищу освіту;

придатні до служби за станом здоров'я й морально-психологічними якостями;

готові постійно вчитися, розвиватися та працювати в зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день доплачуватимуть 3 300 гривень. Щомісячна зарплата становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує зварювальників. Щоб обійняти цю посаду, потрібно вміти зварювати металеві конструкції.

Також бригада запрошує до своїх лав медиків евакуаційного відділення. Перевагу нададуть кандидатам зі спеціальною або вищою медичною освітою.