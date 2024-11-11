Операторов ПЗРК приглашают на работу в Азов и предлагают высокую зарплату

"Азов" ищет охотников за "птичками" — вакансия операторам ПЗРК
Полк "Азов" приглашает в свои ряды человека, владеющего профессией оператора ПЗРК. То есть, приглашается на высокооплачиваемую службу оператор переносных зенитно-ракетных комплексов.
Соответствующую вакансию "Азов" разместил на сайте поиска работы Work.ua.
Что нужно делать
Уметь или хотеть научиться работать с переносным зенитно-ракетным комплексом. Выявлять и поражать воздушные цели (самолеты, вертолеты, БПЛА). Нести боевые дежурства и соблюдать устав ПВО.
Также нужно будет контролировать исправность вооружения и делать отчеты командованию.
Кто подходит для этой вакансии
Кандидат должен быть физически здоровым, подходящим для службы. Обязательными чертами являются ответственность, инициативность и, конечно, отсутствие проблем с алкоголем и наркотиками.
Что предлагает "Азов"
Прошедшему собеседование "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.
Возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, а в этом случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, что в полк "Азов" нужны водители, имеющие водительское удостоверение категории С и СЭ. Среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств.
Также бригада спецназначения "Азов" ищет в своей батальоне танкистов . В частности, нужны люди на должность "водитель-механик танка".
Читайте Новини.LIVE!