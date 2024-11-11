Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow "Азов" ищет охотников за "птичками" — вакансия операторам ПЗРК arrow

"Азов" ищет охотников за "птичками" — вакансия операторам ПЗРК

11 ноября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Операторов ПЗРК приглашают на работу в Азов и предлагают высокую зарплату
Выстрел из ПЗРК Stinger. Иллюстративное фото: wikimedia
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Полк "Азов" приглашает в свои ряды человека, владеющего профессией оператора ПЗРК. То есть, приглашается на высокооплачиваемую службу оператор переносных зенитно-ракетных комплексов.

Соответствующую вакансию "Азов" разместил на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
"Азов" ищет охотников за "птичками" - есть вакансия операторам ПЗРК - фото 1
Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Что нужно делать

Уметь или хотеть научиться работать с переносным зенитно-ракетным комплексом. Выявлять и поражать воздушные цели (самолеты, вертолеты, БПЛА). Нести боевые дежурства и соблюдать устав ПВО.

Также нужно будет контролировать исправность вооружения и делать отчеты командованию.

Кто подходит для этой вакансии

Кандидат должен быть физически здоровым, подходящим для службы. Обязательными чертами являются ответственность, инициативность и, конечно, отсутствие проблем с алкоголем и наркотиками.

Что предлагает "Азов"

Прошедшему собеседование "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, а в этом случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны водители, имеющие водительское удостоверение категории С и СЭ. Среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств.

Также бригада спецназначения "Азов" ищет в своей батальоне танкистов . В частности, нужны люди на должность "водитель-механик танка".

вакансии ПВО фронт война в Украине Рекрутинг полк "Азов" работа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 "Азов" ищет охотников за "птичками" — вакансия операторам ПЗРК

03:13 В Николаеве пожар после "Шахеда" — что сейчас происходит в городе

02:15 США оставили Китай без чипов для ИИ — какая компания виновата

01:32 В Александрии преступник ограбил ребенка — какой приговор получил

01:30 Отсрочка через "Резерв+" бьет рекорды — сколько уже оформлено

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

00:52 Ничего не знали о разговоре Трампа и Путина — реакция МИД Украины

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться – что на это указывает

00:10 Морозы подкрадываются — какой будет погода в Харькове

00:03 Как США будут поддерживать Украину после Байдена — уже есть ответ

10 ноября 2024

23:42 Поворознюк перевел пятерых игроков Ингульца на минималку

03:26 "Азов" ищет охотников за "птичками" — вакансия операторам ПЗРК

03:13 В Николаеве пожар после "Шахеда" — что сейчас происходит в городе

02:15 США оставили Китай без чипов для ИИ — какая компания виновата

01:32 В Александрии преступник ограбил ребенка — какой приговор получил

01:30 Отсрочка через "Резерв+" бьет рекорды — сколько уже оформлено

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

00:52 Ничего не знали о разговоре Трампа и Путина — реакция МИД Украины

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться – что на это указывает

00:10 Морозы подкрадываются — какой будет погода в Харькове

00:03 Как США будут поддерживать Украину после Байдена — уже есть ответ

10 ноября 2024

23:42 Поворознюк перевел пятерых игроков Ингульца на минималку

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд