Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает строителямРабота в "Азов" - какие условия труда бригада предлагает строителям

Строители. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют строить. Речь идет о строителях.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 1 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности строителя в полку "Азов" и требования к кандидатам на должность

Строитель должен обустраивать инженерные фортификационные сооружения.

На работу приглашают людей в возрасте до 50 лет, которые умеют использовать строительные инструменты, не имеют алкогольной и наркотической зависимости, готовы работать в зоне боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Зарплата составит 27–127 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" нужны автоэлектрики. Среди обязанностей таких специалистов диагностика автомобилей.

Также в бригаде не хватает боевых медиков. Претендовать на эту должность могут люди, которые имеют удовлетворительную физическую подготовку и от одного года опыта работы.