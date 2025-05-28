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"Азов" ищет анестезиологов — какие условия и зарплата

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Дата публикации 28 мая 2025 03:26
Работа в Азове — какие условия предлагают анестезиологам
Анестезиолог во время операции. Фото иллюстративное: altamedica.com.ua

Бригаде спецназначения "Азов" требуются на работу анестезиологи. Кандидатам на должность необходимо иметь высшее медицинское образование и опыт работы не менее года. Платить будут от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в понедельник, 26 мая, на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия анестезиолога в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности анестезиологов будет входить:

  • оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • умение проводить основные анетсезиологические манипуляции (обеспечение проходимости дыхательных путей, респираторная поддержка, регионарная анастезия, катетеризация центральной вены, катетеризация артерии, узи-диагностика, пункция плевральной полости и перикарда);
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что кроме этой вакансии, "Азову" нужны боевые медики. Для устройства на работу нужен опыт работы по эвакуации раненых и с ургентными пациентами.

Также мы писали, что "Азов" ищет в свои подразделения специалистов, которые будут вести разведку для уничтожения противника. Речь идет об операторах дронов.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" зарплата война в Украине
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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