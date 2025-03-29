Работа в Азове — какие условия предлагают аналитикам разведки

"Азов" ищет аналитиков разведки — сколько платят
Бригада "Азов" приглашает на работу специалистов на должность аналитиков разведки. Потенциальные кандидаты должны уверенно пользоваться компьютером, иметь навыки программирования, опыт в IT и ряде других важных аспектах. Платить будут от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 28 марта, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности аналитиков разведки будет входить:
- анализ разведывательных данных воздушной разведки, радиоразведки, оперативных источников;
- учет и ведение служебной документации;
- контроль и обеспечение работы отдела секции разведки.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами;
- навыки программирования на любом языке, или опыт работы в ИТ и/или опыт системного администрирования, построения локальных сетей будет существенным преимуществом;
- опыт работы с радиостанциями, SDR приемниками, установка антенн радиосвязи;
- опыт OSINT;
- является уверенным пользователем ПК;
Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Напомним, что кроме этой вакансии, в боевые подразделения "Азов" нужны специалисты в инженерно-саперную роту и другие подразделения. В частности, надо люди, которые умеют обезвреживать взрывчатку, а именно саперы.
Также мы сообщаем, что бойцы предлагают работу специалистам, которые умеют работать на токарных станках. Речь идет о токарях.
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