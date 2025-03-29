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"Азов" ищет аналитиков разведки — сколько платят

29 марта 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азове — какие условия предлагают аналитикам разведки
Украинский военный запускает дрон. Фото: Генштаб ВСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" приглашает на работу специалистов на должность аналитиков разведки. Потенциальные кандидаты должны уверенно пользоваться компьютером, иметь навыки программирования, опыт в IT и ряде других важных аспектах. Платить будут от 27 до 127 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 28 марта, на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия аналитика разведки в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Согласно информации в вакансии, в обязанности аналитиков разведки будет входить:

  • анализ разведывательных данных воздушной разведки, радиоразведки, оперативных источников;
  • учет и ведение служебной документации;
  • контроль и обеспечение работы отдела секции разведки.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами;
  • навыки программирования на любом языке, или опыт работы в ИТ и/или опыт системного администрирования, построения локальных сетей будет существенным преимуществом;
  • опыт работы с радиостанциями, SDR приемниками, установка антенн радиосвязи;
  • опыт OSINT;
  • является уверенным пользователем ПК;

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, в боевые подразделения "Азов" нужны специалисты в инженерно-саперную роту и другие подразделения. В частности, надо люди, которые умеют обезвреживать взрывчатку, а именно саперы.

Также мы сообщаем, что бойцы предлагают работу специалистам, которые умеют работать на токарных станках. Речь идет о токарях.

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