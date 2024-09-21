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"Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЭ — какие условия и требования

21 сентября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в Азове — какие условия предлагают водителям с правами категории С и СЭ
Водитель ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада "Азов" приглашает на работу водителей, имеющих водительское удостоверение категории С и СЭ. Кроме того, среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств. Будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Бригаде нужны люди, способные выполнять следующие обязанности:

  • ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);
  • управление легковыми транспортными средствами;
  • управление транспортными средствами типа КамАЗ.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

  • водительские права категории С/СЕ и опыт вождения от одного года;
  • опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;
  • умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ будет преимуществом;
  • опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях тоже будет преимуществом.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения заданий в зоне проведения боевых действий
  • будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Также мы писали, что в сентябре зарплаты украинских военнослужащих должны оставаться неизменными. В частности, кроме ежемесячного денежного довольствия, некоторые бойцы могут получить надбавки в размере от 30 до 100 тыс. гривен.

ВСУ полк "Азов" мобилизация вакансии водители фронт

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