Работа в Азове — какие условия предлагают водителям с правами категории С и СЕ

Водитель ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада "Азов" приглашает на работу водителей, имеющих водительское удостоверение категории С и СЕ. Кроме того, среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств. Будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua. Также там есть вакансия для водителей категорий D и DE.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Бригаде нужны люди, способные выполнять следующие обязанности:

ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);

управление легковыми транспортными средствами;

управление транспортными средствами типа КамАЗ.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

водительские права категории С/СЭ и опыт вождения от 1‑го года;

опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;

умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ будет преимуществом;

опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях тоже будет преимуществом.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;

денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения заданий в зоне проведения боевых действий

будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн. в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет инструкторов по тактической медицине. Чтобы занять этот пост, нужно иметь провайдерские навыки уровня СМС и знать международную программу обучения боевых медиков (ТССС).

Также в полку не хватает автоэлектриков. На работу приглашают специалистов, умеющих самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием.