Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow "Азов" пропонує роботу водіям — обіцяють гарну зарплату та умови праці arrow

"Азов" пропонує роботу водіям — обіцяють гарну зарплату та умови праці

19 жовтня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в Азові — які умови пропонують водіям з правами категорії С та СЕ
Водій ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада "Азов" запрошує на роботу водіїв, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Крім того, серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів. Платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень. 

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua. Також там є вакансія для водіїв категорій D та DE

Читайте також:
"Азов" пропонує роботу водіям — обіцяють гарну зарплату та умови праці - фото 1
Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Бригаді потрібні люди, які здатні виконувати наступні обов'язки:

  • ремонт автомобільної техніки (легкового транспорту, КамАЗ);
  • керування легковими транспортними засобами;
  • керування транспортними засобами типу КамАЗ.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • водійські права категорії С/СЕ та досвід водіння від 1го року;
  • досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;
  • вміння керувати БМП-1, БМП-2, БРМ буде перевагою;
  • досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах теж буде перевагою.

У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій
  • нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає інструкторів із тактичної медицини. Щоб обійняти цю посаду, потрібно мати провайдерські навички рівня СМС і знати міжнародну програму навчання бойових медиків (ТССС).

Також у полку бракує автоелектриків. На роботу запрошують фахівців, які вміють самостійно діагностувати та виправляти несправності, а також працювати зі спеціалізованим обладнанням.

вакансії фронт мобілізація водії армія Рекрутинг робота

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 "Азов" пропонує роботу водіям — обіцяють гарну зарплату та умови праці

02:45 Російські окупанти вдарили по Одесі ракетами — які наслідки атаки

01:58 Українських героїв повернули з полону — чому цей 58-й обмін був особливим

01:32 Мешканець Кропивницького радів агресії РФ та писав про це в Telegram — яке покарання отримав

00:34 За мову окупантів на перервах у школі можуть штрафувати — адвокат назвав суми

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

00:30 СМСка від ТЦК — як реагувати військовозобов'язаному

00:08 Прем’єр Британії відреагував на інформацію про залучення військ КНДР до війни

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

00:04 Прем'єр Шмигаль оголосив про черговий транш від МВФ — скільки грошей отримає Україна

18 жовтня 2024

23:53 Уклала фіктивний шлюб з ухилянтом — як суд покарав жінку

03:26 "Азов" пропонує роботу водіям — обіцяють гарну зарплату та умови праці

02:45 Російські окупанти вдарили по Одесі ракетами — які наслідки атаки

01:58 Українських героїв повернули з полону — чому цей 58-й обмін був особливим

01:32 Мешканець Кропивницького радів агресії РФ та писав про це в Telegram — яке покарання отримав

00:34 За мову окупантів на перервах у школі можуть штрафувати — адвокат назвав суми

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

00:30 СМСка від ТЦК — як реагувати військовозобов'язаному

00:08 Прем’єр Британії відреагував на інформацію про залучення військ КНДР до війни

00:04 Прем'єр Шмигаль оголосив про черговий транш від МВФ — скільки грошей отримає Україна

18 жовтня 2024

23:53 Уклала фіктивний шлюб з ухилянтом — як суд покарав жінку

23:32 План перемоги вивчає Білий дім — як США оцінюють пропозиції Зеленського

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують