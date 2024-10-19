Робота в Азові — які умови пропонують водіям з правами категорії С та СЕ

Водій ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" запрошує на роботу водіїв, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Крім того, серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів. Платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua. Також там є вакансія для водіїв категорій D та DE.

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Бригаді потрібні люди, які здатні виконувати наступні обов'язки:

ремонт автомобільної техніки (легкового транспорту, КамАЗ);

керування легковими транспортними засобами;

керування транспортними засобами типу КамАЗ.

Підійде кандидат на посаду, який має:

водійські права категорії С/СЕ та досвід водіння від 1го року;

досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;

вміння керувати БМП-1, БМП-2, БРМ буде перевагою;

досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах теж буде перевагою.

У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій

нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає інструкторів із тактичної медицини. Щоб обійняти цю посаду, потрібно мати провайдерські навички рівня СМС і знати міжнародну програму навчання бойових медиків (ТССС).

Також у полку бракує автоелектриків. На роботу запрошують фахівців, які вміють самостійно діагностувати та виправляти несправності, а також працювати зі спеціалізованим обладнанням.