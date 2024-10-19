Робота в Азові — які умови пропонують водіям з правами категорії С та СЕ

"Азов" пропонує роботу водіям — обіцяють гарну зарплату та умови праці
Бригада "Азов" запрошує на роботу водіїв, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Крім того, серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів. Платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua. Також там є вакансія для водіїв категорій D та DE.
Робота в "Азові"
Бригаді потрібні люди, які здатні виконувати наступні обов'язки:
- ремонт автомобільної техніки (легкового транспорту, КамАЗ);
- керування легковими транспортними засобами;
- керування транспортними засобами типу КамАЗ.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- водійські права категорії С/СЕ та досвід водіння від 1го року;
- досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;
- вміння керувати БМП-1, БМП-2, БРМ буде перевагою;
- досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах теж буде перевагою.
У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій
- нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.
Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає інструкторів із тактичної медицини. Щоб обійняти цю посаду, потрібно мати провайдерські навички рівня СМС і знати міжнародну програму навчання бойових медиків (ТССС).
Також у полку бракує автоелектриків. На роботу запрошують фахівців, які вміють самостійно діагностувати та виправляти несправності, а також працювати зі спеціалізованим обладнанням.
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