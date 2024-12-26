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"Азов" предлагает работу водителям — обещают хорошую зарплату

26 декабря 2024 03:26
Виктория Козырь - редактор
Работа в Азове — какие условия предлагают водителям с правами категории С и СЕ
Водитель ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Виктория Козырь - редактор

Бригада "Азов" приглашает на работу водителей, имеющих водительское удостоверение категории С и СЕ. Кроме того, среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств. Будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua. Также там есть вакансия для водителей категорий D и DE.

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Вакансия водителя в Азове. Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Бригаде нужны люди, способные выполнять следующие обязанности:

  • ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);
  • управление легковыми транспортными средствами;
  • управление транспортными средствами типа КамАЗ.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

  • водительские права категории С/СЕ и опыт вождения от 1го года;
  • опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;
  • умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ будет преимуществом;
  • опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях тоже будет преимуществом.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения заданий в зоне проведения боевых действий
  • будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн. в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет инструкторов по тактической медицине. Чтобы занять этот пост, нужно иметь провайдерские навыки уровня СМС и знать международную программу обучения боевых медиков (ТССС).

Также в полку не хватает автоэлектриков. На работу приглашают специалистов, умеющих самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием.

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