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Авторизация в "Резерв+" через BankID — будет ли доступна информация о счетах

13 июня 2024 13:20
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Эксперт по кибербезопасности развеял мифы об авторизации в "Резерв+" через BankID
Приложение "Резерв+". Фото: dev.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Эксперт по кибербезопасности рассказал, будет ли иметь ТЦК информацию о банковских счетах и ​​сможет ли взимать все штрафы, если авторизоваться в "Резерв+" с помощью BankID. По его словам, это работает совсем не так.

Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в интервью Radio NV.

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Об авторизации в "Резерв+" с помощью BankID

Корсун отметил, что авторизация в приложение "Резерв+" через приложение "Дія" это и есть BankID.

""Дія"авторизует через BankID. Есть десятки украинских банков, где вы приходите и открываете определенный счет, вам дают карточку и фотографируют вместе с ней и паспортом. И система BankID привязывается именно к этим банковским аккаунтам, рассчитывая на то, что банки должным образом проверили своего клиента, 100% идентифицировали его, посмотрели в глаза и побеседовали" , — рассказал Корсун.

По словам эксперта, вся эта система объединяется в BankID, контролирующий Национальный банк и выступающий гарантом ее надежности.

"Насколько это соответствует действительности — сложно сказать. Может ли банк открыть счет на вымышленного человека? Возможно. Но о таких случаях нет информации", — добавил эксперт по кибербезопасности.

Он рассказал, что давно критикую эту систему. Ведь "Дія" — это государственная программа по идентификации граждан и выдаче электронных документов. Это самый высокий уровень доверия в государстве, а банки и коммерческие организации — это более низкий уровень доверия, ориентированный на прибыль и риски.

У "Дії" нет собственной инфраструктуры, поэтому она использует систему BankID. Но эксперт считает, что государство, гарантирующее идентичность выданных в нем документов, должно построить собственную систему идентификации, абсолютно независимую от коммерческого сектора.

"Об опасениях, что ТЦК через банки будут иметь доступ к картам и напрямую будут блокировать счета, это не так", — подчеркнул Корсун.

Напомним, что эксперт по кибербезопасности также рассказал, почему Резерв+ не вписывается в законодательство.

Ранее мы сообщали, что почти полтора миллиона украинцев обновили данные в приложении "Резерв+" . Показатели регистрации продолжают расти.

кибербезопасность
счета
мобилизация
война в Украине
банки
резерв
ТЦК и СП
банковские счета
Дия

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