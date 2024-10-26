Бронирование от мобилизации – адвокат предупредил о последствиях аудита предприятий

Военнообязанные в форме. Фото иллюстративное: УНИАН

После проведения аудита критически важных предприятий некоторым военнообязанным грозит потеря бронирования и, как следствие, мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Причина — острая нехватка личного состава в ВСУ.

Об этом заявил адвокат Сергей Савинский в интервью The Page.

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Проведение аудита на украинских предприятиях, ранее признанных критически важными, может обернуться для некоторых компаний потерей этого статуса. Следствие — некоторым из ранее забронированных сотрудников грозит мобилизация.

Как отмечает адвокат Сергей Савинский, это чревато для предпринимателей волной потерь персонала.

"Аудит может привести к пересмотру статуса критически важных предприятий и сужению круга лиц, имеющих право на бронирование. Некоторые работники, которые сейчас забронированы, могут быть мобилизованы после завершения аудита. Для бизнеса это создает определенные риски потери ключевого персонала, особенно в критических отраслях", — предполагает юрист.

По словам Савинского, позиция, закрепленная в постановлении Кабмина №1204 от 22 октября 2024 года, вносит изменения в критерии и порядок определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для экономики и жизнедеятельности населения в особый период. Следовательно, орган, признавший предприятие критически важным — профильное министерство или администрация — может провести проверку на соответствие критериям и принять одно из следующих решений:

о несоответствии критериям и отмене статуса критически важного;

о соответствии критериям и определении статуса критически важного.

Копию решения, принятого по результатам проверки, соответствующие органы в однодневный срок должны послать Минэкономики, Минобороны и Минцифры. Адвокаты считают, что с принятием правительством этого решения процесс бронирования военнообязанных может быть возобновлен.

Напомним, в Украине приостановили возможность бронировать работников компаний от мобилизации в приложении "Дія" из-за аудита Минобороны. После него компании могут потерять право на бронирование.

Ранее Новини.LIVE писали, что с мая 2024 года количество забронированных работников в Украине выросло до 1,5 миллиона человек. Правительство ввело полный аудит предприятий, чтобы проверить их на статус критичности и на предмет того, действительно ли они подпадают под критерии.