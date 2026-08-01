Атака России на Украину: силы ПВО сбили более 150 БпЛА и две ракеты

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В ночь на 1 августа Россия нанесла удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 156 вражеских целей, среди которых две ракеты и 154 БпЛА. Основным направлением удара была Киевская область, однако под атакой также оказались Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Полтавская области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 1 августа: результаты работы ПВО

В ночь на 1 августа (с 18:00 31 июля) российские войска нанесли удар с применением ударных БпЛА, а также ракет воздушного и наземного базирования различных типов.

Отмечается, что основным направлением российской атаки была Киевская область. Также враг нанес удары по Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областям.

Радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали в общей сложности 220 средств воздушного нападения — 35 ракет и 185 БпЛА различных типов.

Среди ракет, примененных Россией:

4 противокорабельные ракеты Циркон/Оникс (район запуска — Курская и Ростовская области — РФ);

27 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы запуска — Брянская, Курская области — РФ);

2 противорадиолокационные ракеты Х-31 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район запуска — акватория Черного моря).

Кроме того, российские войска применили185 ударных БпЛА типа Shahed (в том числе реактивных), "Гербер", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Запуски осуществлялись с направлений Брянск, Курск, Орел — РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито и подавлено 156 целей — 2 ракеты и 154 беспилотника различных типов.

В частности, украинские защитники уничтожили:

1 баллистическую ракету Искандер-М/С-400;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

154 вражеских БпЛА различных типов.

В то же время, по предварительной информации по состоянию на 09:30, зафиксировано попадание 4 противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных БпЛА в 21 точке. Кроме того, обломки сбитых целей упали в двух местах.

Также в Воздушных Силах сообщили, что три ракеты не достигли своих целей.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что за прошедшие сутки, 31 июля, на фронте произошло 243 боевых столкновения, большинство из которых — на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях. Российские войска нанесли ракетные и авиационные удары, а также осуществили более 10 тысяч атак дронами-камикадзе. Силы обороны поразили важные объекты противника, а потери армии РФ составили 1470 человек.

Новини.LIVE также сообщали, что в ВСУ начали проверку укомплектованности боевых подразделений, чтобы оценить реальное состояние кадрового обеспечения. Генштаб анализирует, насколько эффективно и справедливо распределяются военнослужащие между частями, особенно на самых горячих направлениях. Цель проверки — устранить кадровые дисбалансы и укрепить боеспособность подразделений.