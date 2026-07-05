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Главная Штаб Атака на Украину: Силы обороны уничтожили 115 дронов и ракет

Атака на Украину: Силы обороны уничтожили 115 дронов и ракет

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 08:40
Силы обороны за сутки уничтожили 115 дронов и ракет РФ
Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Национальная гвардия Украины/Facebook

За прошедшие сутки российские войска осуществили очередной массированный запуск с использованием 129 беспилотников и ракет. Силам противовоздушной обороны по состоянию на утро удалось уничтожить или подавить 112 вражеских дронов и 3 управляемые авиационные ракеты, однако зафиксированы попадания в 3 местах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Обстрел Украины 5 июля

В Воздушных силах рассказали, что враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами "Гербера", "Италмас" и беспилотниками-имитаторами "Пародия". Запуски осуществлялись с территории РФ — Орла, Курска, Шаталова, Брянска, Миллерова и Приморско-Ахтарска, а также из оккупированных Донецка и Крыма.

Атака на Украину: Силы обороны уничтожили 115 дронов и ракет - фото 1
Результаты работы ПВО 5 июля. Фото: Воздушные силы ВСУ

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 5 июля силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 115 вражеских дронов и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

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В то же время зафиксировано попадание 4 ударных БПЛА в 3 точках, а также падение сбитых дронов в 8 точках.

Как ранее писали Новини.LIVE, Украина будет создавать роботов-гуманоидов для ВСУ. Глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что это очень важно, поскольку будущее войны все больше зависит от технологий, а не только от человеческого ресурса.

Также мы писали, что Силы обороны ликвидировали элитный российский отряд диверсантов в Степногорске. Украинские бойцы дали россиянам шанс сохранить жизнь и предложили сложить оружие, но те открыли ответный огонь и были уничтожены.

обстрелы ПВО атака России на Украину
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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