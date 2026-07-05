Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб Атака на Україну: Сили оборони знищили 115 дронів та ракет

Атака на Україну: Сили оборони знищили 115 дронів та ракет

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 08:40
Сили оборони за добу знищили 115 дронів та ракет РФ
Робота Сил ППО. Ілюстративне фото: Національна гвардія України/Facebook

Російські війська здійснили за минулу добу черговий масований запуск із 129-ю безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони станом на ранок вдалося знищити або подавити 112 ворожі дрони та 3 керовані авіаційні ракети, проте зафіксовано влучання на 3 локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Повітряних сил ЗСУ.

Обстріл України 5 липня

У Повітряних силах розповіли, що ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами "Гербера", "Італмас" і безпілотниками-імітаторами "Пародія". Запуски здійснювалися з території РФ — Орла, Курська, Шаталового, Брянська, Міллєрового та Приморсько-Ахтарська, а також із окупованих Донецька та Криму.

Атака на Україну: Сили оборони знищили 115 дронів та ракет - фото 1
Результати роботи ППО 5 липня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 5 липня сили протиповітряної оборони знищили або подавили 115 ворожих дронів та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69

Читайте також:

Водночас зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих дронів на 8 локаціях.

Як писали раніше Новини.LIVE, Україна буде створювати роботів-гуманоїдів для ЗСУ. Глава Міноборони Михайло Федоров заявив, що це дуже важливо, бо майбутнє війни все більше залежить від технологій, а не лише від людського ресурсу.

Також ми писали, що  Сили оборони ліквидували елітний російський отряд диверсантів у Степногірську. Українські бійці дали росіянам шанс зберегти життя і запропонували скласти зброю, але ті відкрили вогонь у відповідь та були знищені.

обстріли ППО атака Росії на Україну
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації