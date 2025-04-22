ВСУ все больше пользуются платформой Армия+

Военнослужащий держит смартфон. Фото: Армия.INFORM

В подразделениях Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта уже обработали более 200 тысяч электронных рапортов через платформу Армия+. Среди самых активных пользователей — Десантно-штурмовые войска, Военно-морские силы и Сухопутные войска.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Военные активно пользуются приложением Армия+

Абсолютным лидером среди частей ВМС и одним из первых в общем рейтинге ВСУ стала 40 отдельная бригада береговой обороны. Только в этой части уже обработано более 3600 электронных рапортов, что свидетельствует о внедрении современных цифровых решений в повседневное военное управление.

Система Армия+ выполняет не только функцию подачи рапортов, но и закрывает широкий спектр потребностей военных. Например, что касается обучения, особое внимание получил курс "Быт в полевых условиях", который читает боевой медик и штурмовичка Елена Рыж.

Также в Генштабе отметили, что каждый рапорт сопровождается информационной справкой, которая объясняет права военнослужащих, гарантированные государством.

Морпехи активно пользуются сервисами — в частности, льготными железнодорожными билетами и предложениями от автозаправочных сетей.

Военнослужащие отмечают, что пользоваться приложением удобно, ведь отныне не нужно лично ехать в воинские части.

"Подняться, собраться и работать дальше после выстрелов Градом — это очень трудно. И когда у меня есть время, даже отсюда я могу создать рапорт. Мне не нужно никуда ехать, контактировать со строевой. Я зашел, ввел пароль, составил рапорт - и все готово", — говорит военнослужащий 40 отдельной бригады береговой обороны.

Напомним, в некоторых случаях студенты могут быть мобилизованными — узнайте при каких условиях.

Также адвокат объяснил, в каких случаях ТЦК может признать электронный военно-учетный документ недействительным.