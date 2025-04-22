ЗСУ все більше користуються платформою Армія+

Армія+ у ЗСУ — понад 200 тисяч рапортів вже опрацьовано
У підрозділах Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту вже опрацювали понад 200 тисяч електронних рапортів через платформу Армія+. Серед найактивніших користувачів — Десантно-штурмові війська, Військово-морські сили та Сухопутні війська.
Про це повідомила пресслужба Генштаб ЗСУ.
Військові активно користуються застосунком Армія+
Абсолютним лідером серед частин ВМС та одним із перших у загальному рейтингу ЗСУ стала 40-ва окрема бригада берегової оборони. Лише в цій частині вже опрацьовано понад 3600 електронних рапортів, що свідчить про впровадження сучасних цифрових рішень у повсякденне військове управління.
Система Армія+ виконує не лише функцію подання рапортів, а й закриває широкий спектр потреб військових. Наприклад, щодо навчання, особливу увагу отримав курс "Побут у польових умовах", який читає бойова медикиня та штурмовичка Олена Риж.
Також у Генштабі зазначили, що кожен рапорт супроводжується інформаційною довідкою, яка пояснює права військовослужбовців, гарантовані державою.
Морпіхи активно користуються сервісами — зокрема, пільговими залізничними квитками та пропозиціями від автозаправних мереж.
Військовослужбовці зазначають, що користуватися застосунком зручно, адже відтепер не потрібно особисто їхати до військових частин.
"Піднятись, зібратись і працювати далі після пострілів "Градом" — це дуже важко. І коли у мене є час, навіть звідси я можу створити рапорт. Мені не потрібно нікуди їхати, контактувати зі стройовою. Я зайшов, ввів пароль, склав рапорт — і все готово", — каже військовослужбовець 40-ї окремої бригади берегової оборони.
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