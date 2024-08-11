Бойцы ВСУ отразили все атаки врага, но самая сложная ситуация сейчас на Покровском направлении

Украинские воины на БМП. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские оккупанты попытались 92 раза атаковать позиции защитников Украины по всей линии фронта. Самые горячие бои произошли на Покровском направлении.

Об этом 10 августа в среду сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация в целом

В течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный удар, 53 авиационных удара, использовал для поражения 577 дронов-камикадзе. Совершил 3439 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Харьковщина, Купянск и Лиманск

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал в районе Волчанска. Четыре из них успешно отбиты нашими защитниками, еще одна продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз безуспешно пытался продвинуться недалеко от Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах Макеевки и Невского, а также в Серебрянском лесу. До сих пор идет один бой, ситуация контролируемая, остальные наши воины остановили.

Северское, Краматорское и Торецкое направления

На Северском направлении враг в течение дня шесть раз пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Спорного и Выемки безуспешно. Российские оккупанты понесли большие потери.

На Краматорском направлении активность противника вылилась в девять боевых столкновений. Восемь вражеских атак в районах Временного Яра и Белой горы захлебнулись. Одно бой еще продолжается. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении наши войска тоже отразили девять атак противника вблизи Северного, Торецкого, Железного и Нью-Йорка. Семь завершились, а в районе Нью-Йорка продолжаются бои в двух локациях. Ситуация контролируется.

Покровское, Кураховское и Времеевское направления

Наибольшую активность враг проявил сегодня в Покровском направлении. Всего оккупанты 33 раза пытались вклиниться в украинскую оборону. Усилия враг концентрирует в районах Гродовки и Желанного. Кроме них, россияне атаковали вблизи еще девяти разных населенных пунктов. Сейчас десять атаки продолжаются.

Враг несет значительные потери — по предварительной информации, наши воины обезвредили на этом направлении 313 оккупантов, 115 из них — окончательно. Уничтожены четыре боевых бронированных машины, артсистема и 17 блиндажей.

На Кураховском направлении враг девять раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районах Красногоровки и Георгиевки. Все попытки захватчиков прорваться в этом направлении были безуспешными.

На Времивском направлении продолжается бой у Водяного. В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Два штурма агрессора отражены украинскими воинами.

Генштаб ВСУ отмечает стойкость и отвагу воинов 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура", 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко и 100-й отдельной механизированной бригады, которые мужественно держат оборону на самых горячих направлениях.