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Армия РФ атакует по всей линии фронта — горячее всего на Покровском направлении

11 августа 2024 02:52
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Бойцы ВСУ отразили все атаки врага, но самая сложная ситуация сейчас на Покровском направлении
Украинские воины на БМП. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

За прошедшие сутки российские оккупанты попытались 92 раза атаковать позиции защитников Украины по всей линии фронта. Самые горячие бои произошли на Покровском направлении.

Об этом 10 августа в среду сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация в целом

В течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный удар, 53 авиационных удара, использовал для поражения 577 дронов-камикадзе. Совершил 3439 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Харьковщина, Купянск и Лиманск

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал в районе Волчанска. Четыре из них успешно отбиты нашими защитниками, еще одна продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз безуспешно пытался продвинуться недалеко от Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах Макеевки и Невского, а также в Серебрянском лесу. До сих пор идет один бой, ситуация контролируемая, остальные наши воины остановили.

Северское, Краматорское и Торецкое направления

На Северском направлении враг в течение дня шесть раз пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Спорного и Выемки безуспешно. Российские оккупанты понесли большие потери.

На Краматорском направлении активность противника вылилась в девять боевых столкновений. Восемь вражеских атак в районах Временного Яра и Белой горы захлебнулись. Одно бой еще продолжается. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении наши войска тоже отразили девять атак противника вблизи Северного, Торецкого, Железного и Нью-Йорка. Семь завершились, а в районе Нью-Йорка продолжаются бои в двух локациях. Ситуация контролируется.

Покровское, Кураховское и Времеевское направления

Наибольшую активность враг проявил сегодня в Покровском направлении. Всего оккупанты 33 раза пытались вклиниться в украинскую оборону. Усилия враг концентрирует в районах Гродовки и Желанного. Кроме них, россияне атаковали вблизи еще девяти разных населенных пунктов. Сейчас десять атаки продолжаются.

Враг несет значительные потери — по предварительной информации, наши воины обезвредили на этом направлении 313 оккупантов, 115 из них — окончательно. Уничтожены четыре боевых бронированных машины, артсистема и 17 блиндажей.

На Кураховском направлении враг девять раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районах Красногоровки и Георгиевки. Все попытки захватчиков прорваться в этом направлении были безуспешными.

На Времивском направлении продолжается бой у Водяного. В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Два штурма агрессора отражены украинскими воинами.

Генштаб ВСУ отмечает стойкость и отвагу воинов 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура", 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко и 100-й отдельной механизированной бригады, которые мужественно держат оборону на самых горячих направлениях.

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