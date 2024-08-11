Бійці ЗСУ відбили всі атаки ворога, але найскладніша ситуація зараз на Покровському напрямку

Українські воїни на БМП. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російські окупанти спробували 92 рази атакувати позиції захисників України по всій лінії фронту. Найгарячіше було на Покровському напрямку.

Про це 10 серпня, у середу повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ситуація в цілому

Протягом доби противник завдав по території України одного ракетного удару, 53 авіаційні удари, використав для ураження 577 дронів-камікадзе. Здійснив 3439 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Харківщина, Куп'янськ та Лиманськ

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував у районі Вовчанська. Чотири з них успішно відбиті нашими захисниками, ще одна — триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів безуспішно намагався просунутися неподалік Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів в районах Макіївки та Невського, а також у Серебрянському лісі. Досі точиться одне боєзіткнення, ситуація контрольована, решту — наші воїни зупинили.

Сіверський, Краматорський та Торецький напрямки

На Сіверському напрямку ворог впродовж дня шість разів намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Спірного та Виїмки — безуспішно. Російські окупанти зазнали великих втрат.

На Краматорському напрямку активність противника вилилась в дев’ять бойових зіткнень. Вісім ворожих атак в районах Часового Яру та Білої гори захлинулись. Одне боєзіткнення ще триває. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку наші війська теж відбивали дев’ять атак противника поблизу Північного, Торецька, Залізного та Нью-Йорка. Сім — завершились, а у районі Нью-Йорка тривають бої у двох локаціях. Ситуація наразі контрольована.

Покровський, Курахівський та Времіївський напрямки

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього окупанти 33 рази намагалися вклинитися в українську оборону. Зусилля ворог концентрує в районах Гродівки та Желанного. Окрім них, росіяни атакували поблизу ще дев’яти різних населених пунктів. Наразі, десять боєзіткнень тривають.

Ворог зазнає значних втрат — за попередньою інформацією, наші воїни знешкодили на цьому напрямку 313 окупантів, 115 з них — остаточно. Знищено чотири бойових броньованих машини, артсистему і 17 бліндажів.

На Курахівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районах Красногорівки та Георгіївки. Усі спроби загарбників прорватись на цьому напрямку були безуспішними.

На Времівському напрямку триває бій поблизу Водяного. На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Два штурми агресора відбито українськими воїнами.

Генштаб ЗСУ відзначає звитягу воїнів 47-ї окремої механізованої бригади "Ма́ґура", 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка і 100-ї окремої механізованої бригади, які мужньо тримають оборону на найгарячіших напрямках фронту.