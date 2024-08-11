Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Армія РФ атакує по всій лінії фронту — найгарячіше зараз на Покровському напрямку arrow

Армія РФ атакує по всій лінії фронту — найгарячіше зараз на Покровському напрямку

11 серпня 2024 02:52
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Бійці ЗСУ відбили всі атаки ворога, але найскладніша ситуація зараз на Покровському напрямку
Українські воїни на БМП. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Протягом минулої доби російські окупанти спробували 92 рази атакувати позиції захисників України по всій лінії фронту. Найгарячіше було на Покровському напрямку. 

Про це 10 серпня, у середу повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Ситуація в цілому 

Протягом доби противник завдав по території України одного ракетного удару, 53 авіаційні удари, використав для ураження 577 дронів-камікадзе. Здійснив 3439 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Харківщина, Куп'янськ та Лиманськ

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував у районі Вовчанська. Чотири з них успішно відбиті нашими захисниками, ще одна — триває. 

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів безуспішно намагався просунутися неподалік Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів в районах Макіївки та Невського, а також у Серебрянському лісі. Досі точиться одне боєзіткнення, ситуація контрольована, решту — наші воїни зупинили. 

Сіверський, Краматорський та Торецький напрямки

На Сіверському напрямку ворог впродовж дня шість разів намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Спірного та Виїмки — безуспішно. Російські окупанти зазнали великих втрат. 

На Краматорському напрямку активність противника вилилась в дев’ять бойових зіткнень. Вісім ворожих атак в районах Часового Яру та Білої гори захлинулись. Одне боєзіткнення ще триває. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку наші війська теж відбивали дев’ять атак противника поблизу Північного, Торецька, Залізного та Нью-Йорка. Сім — завершились, а у районі Нью-Йорка тривають бої у двох локаціях. Ситуація наразі контрольована.

Покровський, Курахівський та Времіївський напрямки

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього окупанти 33 рази намагалися вклинитися в українську оборону. Зусилля ворог концентрує в районах Гродівки та Желанного. Окрім них, росіяни атакували поблизу ще дев’яти різних населених пунктів. Наразі, десять боєзіткнень тривають.

Ворог зазнає значних втрат — за попередньою інформацією, наші воїни знешкодили на цьому напрямку 313 окупантів, 115 з них — остаточно. Знищено чотири бойових броньованих машини, артсистему і 17 бліндажів. 

На Курахівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районах Красногорівки та Георгіївки. Усі спроби загарбників прорватись на цьому напрямку були безуспішними.

На Времівському напрямку триває бій поблизу Водяного. На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Два штурми агресора відбито українськими воїнами.

Генштаб ЗСУ відзначає звитягу воїнів 47-ї окремої механізованої бригади "Ма́ґура", 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка і 100-ї окремої механізованої бригади, які мужньо тримають оборону на найгарячіших напрямках  фронту.

Також важливі новини дня по темі:

 

ЗСУ окупанти Генштаб ЗСУ фронт ситуація на фронті

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 У війську потрібні люди, які вміють смачно готувати — кого запрошують до полку "Азов"

02:52 Армія РФ атакує по всій лінії фронту — найгарячіше зараз на Покровському напрямку

02:04 Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах, але має проблеми з довірою по деяких пунктах

01:40 Вкрали медалі — сестри Алексіїви розкритикували суддів на Олімпіаді в Парижі

01:32 Не витримала сутичку психологічно — Ірина Коляденко пояснила, чому не взяла "золото"

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

01:32 На Львівщині військовослужбовець на кілька місяців утік зі служби — що вирішив суд

00:51 Загроза балістики й атака ударних БпЛА — у небезпеці більшість областей України

00:40 На Харківщині під час пожежі в гуртожитку загинула 17-річна дівчина

00:39 Ухилянти хотіли виїхати з України під прикриттям "гарему" — прикордонники стали на заваді

00:32 У Києві пролунав вибух — що відомо

03:26 У війську потрібні люди, які вміють смачно готувати — кого запрошують до полку "Азов"

02:52 Армія РФ атакує по всій лінії фронту — найгарячіше зараз на Покровському напрямку

02:04 Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах, але має проблеми з довірою по деяких пунктах

01:40 Вкрали медалі — сестри Алексіїви розкритикували суддів на Олімпіаді в Парижі

01:32 Не витримала сутичку психологічно — Ірина Коляденко пояснила, чому не взяла "золото"

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

01:32 На Львівщині військовослужбовець на кілька місяців утік зі служби — що вирішив суд

00:51 Загроза балістики й атака ударних БпЛА — у небезпеці більшість областей України

00:40 На Харківщині під час пожежі в гуртожитку загинула 17-річна дівчина

00:39 Ухилянти хотіли виїхати з України під прикриттям "гарему" — прикордонники стали на заваді

00:32 У Києві пролунав вибух — що відомо

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин