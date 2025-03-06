Как оформить альтернативную службу в Украине по религиозным убеждениям

Альтернативная служба из-за религии — кто может оформить
В Украине существует возможность оформить альтернативную службу. Речь идет о невоенной на основании религиозных убеждений. Однако оформление не означает полное освобождение от мобилизации.
Об этом сообщил юрист Дмитрий Франчук для "РБК-Украина".
Кого не призывают из-за религиозных убеждений
Франчук отметил, что такое право есть только у представителей религиозных организаций, вероучение которых не допускает ношение оружия. Речь идет о:
- свидетелях Иеговы;
- адвентистах седьмого дня;
- пятидесятниках;
- христианах веры евангельской — баптистах.
"Статья 35 Конституции Украины гарантирует право на замену военной службы альтернативной, если выполнение воинского долга противоречит религиозным убеждениям гражданина. Такая служба предусматривает выполнение обязанностей, которые не связаны с использованием оружия, например, работа в социальных учреждениях, больницах и тому подобное", — рассказал юрист.
Как воспользоваться правом на альтернативную службу
Желающим необходимо:
- подать заявление в ТЦК и СП;
- предоставить документальное подтверждение своей принадлежности к соответствующей религиозной общине;
- дождаться решения местной комиссии по вопросам альтернативной службы, которая принимает окончательное решение.
Франчук отметил, что решение о переходе с военной службы на альтернативную принимается индивидуально.
"Уклонение от мобилизации без законных оснований может привести к уголовной ответственности. Религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать государство", — добавил юрист.
Напомним, в Украине во время мобилизации ТЦК имеют право накладывать штрафы на военнообязанных, призывников и резервистов за нарушение законов, регулирующих воинский учет.
Также Франчук сообщил, могут ли в Украине продолжить мобилизацию после окончания войны.
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