Как оформить альтернативную службу в Украине по религиозным убеждениям

Украинские военные. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В Украине существует возможность оформить альтернативную службу. Речь идет о невоенной на основании религиозных убеждений. Однако оформление не означает полное освобождение от мобилизации.

Об этом сообщил юрист Дмитрий Франчук для "РБК-Украина".

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Франчук отметил, что такое право есть только у представителей религиозных организаций, вероучение которых не допускает ношение оружия. Речь идет о:

свидетелях Иеговы;

адвентистах седьмого дня;

пятидесятниках;

христианах веры евангельской — баптистах.

"Статья 35 Конституции Украины гарантирует право на замену военной службы альтернативной, если выполнение воинского долга противоречит религиозным убеждениям гражданина. Такая служба предусматривает выполнение обязанностей, которые не связаны с использованием оружия, например, работа в социальных учреждениях, больницах и тому подобное", — рассказал юрист.

Как воспользоваться правом на альтернативную службу

Желающим необходимо:

подать заявление в ТЦК и СП;

предоставить документальное подтверждение своей принадлежности к соответствующей религиозной общине;

дождаться решения местной комиссии по вопросам альтернативной службы, которая принимает окончательное решение.

Франчук отметил, что решение о переходе с военной службы на альтернативную принимается индивидуально.

"Уклонение от мобилизации без законных оснований может привести к уголовной ответственности. Религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать государство", — добавил юрист.

Напомним, в Украине во время мобилизации ТЦК имеют право накладывать штрафы на военнообязанных, призывников и резервистов за нарушение законов, регулирующих воинский учет.

Также Франчук сообщил, могут ли в Украине продолжить мобилизацию после окончания войны.