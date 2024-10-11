Программист подделал справку о бронировании и хотел выехать за границу — на какую сумму его оштрафовали

Молодой человек за ноутбуком. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Ужгороде городской суд признал виновным мужчину, подделавшего документы, чтобы выехать за пределы Украины. Молодой программист на границе утверждал, что работает в КП "Теплоэнерго" и забронирован от службы.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось на суде, программист у себя дома с помощью графического редактора Photoshop поддел справку о бронировании от военной службы.

Мужчина в поддельном документе указал, что якобы работает в КП "Теплоэнерго", а также поддел подпись начальника предприятия и официальную печать учреждения. Затем он все это распечатал на принтере и пытался пересечь с подделками государственную границу Украины.

Что решил суд

Поскольку мужчина полностью признал свою вину, судья назначил ему 17 тыс. грн штрафа.

Напомним, во Львовской области мужчина вместе со своим сообщником переправлял уклонистов за границу. Ему назначили пять лет тюрьмы, но судья установил трехлетний испытательный срок.

Также мы писали, что Бахмачский районный суд приговорил 35-летнего жителя села Медведевка за уклонение от призыва во время мобилизации, назначив ему три года лишения свободы.