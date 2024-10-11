Програміст підробив довідку про бронювання та хотів виїхати за кордон — на яку суму його оштрафували

Молодий чоловік за ноутбуком. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Ужгороді міський суд визнав винним чоловіка, який підробив документи, щоб виїхати за межі України. Молодий програміст видавав, що працює у КП "Теплоенерго" і є заброньованим від служби.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувалось на суді, програміст у себе вдома за допомогою графічного редактора Photoshop підробив довідку про бронювання від військової служби.

Чоловік в підробленому документі вказав, що нібито працює в КП "Теплоенерго", а також підробив підпис начальника підприємства та офіційну печатку установи. Потім він все це роздрукував на принтері та намагався перетнути з підробками державний кордон України.

Що вирішив суд

Оскільки чоловік повністю визнав свою провину, то суддя призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік разом зі своїм спільником переправляв ухилянтів за кордон. Йому призначили п'ять років в'язниці, але суддя встановив трирічний іспитовий термін.

Також ми писали, що Бахмацький районний суд виніс вирок 35-річному мешканцеві села Медведівка за ухилення від призову під час мобілізації, призначивши йому три роки позбавлення волі.