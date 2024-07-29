Данные в бумажном военном билете и электронном не совпадают — что делать

Адвокат ответил, что делать, когда данные в бумажном военном билете и электронном не совпадают
Все чаще встречаются ситуации, когда сведения в бумажном военном билете не совпадают с содержащимися в электронном варианте. Адвокат Дмитрий Франчук рассказал, что же в таком случае делать мужчинам.
Об этом юрист сообщил в комментарии РБК-Украина в понедельник, 29 июля.
Что делать, если данные в бумажном военном и электронном билетах не совпадают
"Если данные в бумажном военном билете и электронном отличаются, важно исправить это несоответствие как можно скорее, поскольку такие разногласия могут повлечь за собой проблемы в различных ситуациях, включая выезд за границу, получение социальных выплат или предоставление других государственных услуг", — заявил адвокат.
Он отметил, что в этом случае следует:
- Обратиться в ТЦК и СП по месту вашего учета.
- Предоставить бумажный военный билет, электронный военный билет (выписка из Реестра военнообязанных), а также документы, подтверждающие корректность данных (например, свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о браке).
- Перефразируй ТЦК и СП проверят ваши данные и исправят ошибки, если таковые будут.
- Обновят информацию в обеих системах (бумажной и электронной).
Франчук подчеркнул, что бумажный и электронный военно-учетные документы имеют одинаковую юридическую силу.
"Однако электронный военный билет (выписка из Реестра военнообязанных. — Ред.) может быть более актуальным, ведь информация в нем обновляется чаще", — рассказал юрист.
Он добавил, что могут возникнуть незначительные задержки в решении этого вопроса, поскольку процесс обновления данных требует определенного времени. Однако серьезных проблем с обновленной информацией не должно быть.
Франчук порекомендовал мужчинам после обновления данных получить новую выписку из Реестра военнообязанных и проверить правильность всех сведений, а также хранить все документы, подтверждающие корректность ваших данных. Он добавил, что если возникнут проблемы, обращайтесь в вышестоящие органы военного управления или к омбудсмену по вопросам защиты прав человека.
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