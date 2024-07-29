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Адвокат ответил, что делать, когда данные в бумажном военном билете и электронном не совпадают

29 июля 2024 16:50
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Данные в бумажном военном билете и электронном не совпадают — что делать
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Все чаще встречаются ситуации, когда сведения в бумажном военном билете не совпадают с содержащимися в электронном варианте. Адвокат Дмитрий Франчук рассказал, что же в таком случае делать мужчинам.

Об этом юрист сообщил в комментарии РБК-Украина в понедельник, 29 июля.

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"Если данные в бумажном военном билете и электронном отличаются, важно исправить это несоответствие как можно скорее, поскольку такие разногласия могут повлечь за собой проблемы в различных ситуациях, включая выезд за границу, получение социальных выплат или предоставление других государственных услуг", — заявил адвокат.

Он отметил, что в этом случае следует:

  1. Обратиться в ТЦК и СП по месту вашего учета.
  2. Предоставить бумажный военный билет, электронный военный билет (выписка из Реестра военнообязанных), а также документы, подтверждающие корректность данных (например, свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о браке).
  3. Перефразируй ТЦК и СП проверят ваши данные и исправят ошибки, если таковые будут.
  4. Обновят информацию в обеих системах (бумажной и электронной).

Франчук подчеркнул, что бумажный и электронный военно-учетные документы имеют одинаковую юридическую силу.

"Однако электронный военный билет (выписка из Реестра военнообязанных. — Ред.) может быть более актуальным, ведь информация в нем обновляется чаще", — рассказал юрист.

Он добавил, что могут возникнуть незначительные задержки в решении этого вопроса, поскольку процесс обновления данных требует определенного времени. Однако серьезных проблем с обновленной информацией не должно быть.

Франчук порекомендовал мужчинам после обновления данных получить новую выписку из Реестра военнообязанных и проверить правильность всех сведений, а также хранить все документы, подтверждающие корректность ваших данных. Он добавил, что если возникнут проблемы, обращайтесь в вышестоящие органы военного управления или к омбудсмену по вопросам защиты прав человека.

Напомним, мы писали, какое наказание за потерю военного билета ждет украинцев.

Также мы информировали, что украинские мужчины не могут сделать без военного билета.

Украина мобилизация документы военный билет ТЦК и СП адвокат резерв

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