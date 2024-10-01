Что нужно для того, чтобы доказать наличие болезни во время ВВК – ответ адвоката

Адвокат ответил, как во время ВВК доказать наличие болезней
В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время, в случае признания гражданина непригодным во время ВВК — он будет освобожден от службы.
Об этом рассказали специалисты экспертно-консультационного центра "Ергард та Партнери" в Instagram во вторник, 1 октября.
Как доказать наличие болезни ВВК
Как известно, представители ВВК устанавливают статус пригодности на основе выводов врачей и не ставят диагнозы самостоятельно. Поэтому при наличии болезней военнообязанные должны предоставить медицинские выводы, которые это подтверждают.
При прохождении медкомиссии гражданину достаточно заявить о наличии заболевания — там обязаны отреагировать, направив его на обследование для установления степени заболевания.
Правозащитники добавили, что на практике не всегда поступают именно так. Поэтому военнообязанным следует заранее подготовиться к прохождению ВВК.
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А Нардеп Костенко заявил, что в Украине фиксируется спад мобилизации. Он назвал способы, как исправить ситуацию.
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