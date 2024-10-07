Как сокращение сроков явки в ТЦК после получения повестки повлияет на мобилизационный процесс — мнение адвоката

Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: promin.cv.ua

С начала октября в Украине сократили сроки явки в ТЦК и СП для военнообязанных, которым вручили повестку. Если раньше у граждан на это было 14 дней, то теперь только неделя. Впрочем, на мобилизационном процессе такие изменения не отразятся.

Об этом в субботу, 5 октября, в эфире "Апостроф TV" сообщил адвокат, глава адвокатского объединения "Кравець і Партнери" Ростислав Кравец.

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Кравец отметил, что у инициаторов законопроекта следует поинтересоваться, зачем они решили сократить срок явки. По его мнению, по состоянию на сегодняшний день это нововведение ничего не меняет.

"Были внесены изменения в сам порядок, каким образом после получения повестки лицо должно явиться в ТЦК. Это срок был уменьшен с 14 до семи суток... Изменение срока на фоне других изменений касательно и бронирования, и заявлений представителей государства о том, что большое количество забронированных, которые считают, что они незаконно забронированы, у рядовых граждан вызывает много вопросов", — подчеркнул адвокат.

Также он добавил, что штрафы, которые назначают гражданами за игнорирование требования прийти в ТЦК, являются отдельной историей, ведь практически все такие наказания в случае обжалования отменяют.

Напомним, согласно постановлению, которое Кабмин принял 1 октября, военнообязанные после получения повестки получат вдвое меньше времени на явку в ТЦК и СП. Ранее, согласно мобилизационному законодательству, на это у них было 14 дней.

Также мы сообщали, какие причины можно считать законными основаниями для отказа от получения повестки. По словам одесского адвоката Алексея Шалару, это, в частности, многодетность, получение первого высшего образования и уход за лицами с инвалидностью.