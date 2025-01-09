Является ли инвалидность основанием для признания непригодности к военной службе и получения отсрочки — ответ адвоката

Человек на коляске. Фото иллюстративное: pexels.com

Наличие инвалидности не означает автоматическую непригодность к военной службе. Получить отсрочку можно лишь после прохождения ВВК.

Об этом в комментарии "Телеграфу" в среду, 8 января, сообщил адвокат Приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев.

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Как получить отсрочку гражданам с инвалидностью

По словам правоведа, наиболее распространенной причиной штрафов в Украине сейчас является неявка по повестке. Были случаи, когда такое административное наказание назначали даже людям с инвалидностью, несмотря на наличие у них всех необходимых документов.

"Инвалидность сама по себе не означает непригодность к военной службе. Изменения в законодательство, принятые 18 мая 2024 года, позволяют лицам с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации, однако реализовать это право возможно только после прохождения ВВК, а не МСЭК", — подчеркнул Лихачев.

Если ВВК признает военнообязанного непригодным, такого гражданина исключат с воинского учета. Если же ВВК придет к выводу, что человек с инвалидностью все же пригоден к службе, военнообязанный останется на воинском учете, будет обновлять свои данные, однако сможет продолжить отсрочку от военного призыва.

Напомним, гражданам, которые не обновили свои военно-учетные данные, грозит штраф. Также оштрафовать могут военнообязанных, у которых военно-учетный документ в мобильном приложении "Резерв+" не содержит QR-кода, а следовательно является недействительным.

Ранее юрист Наталья Опольская рассказала, при каких условиях забронированным от мобилизации нужно проходить ВВК. Речь идет о случаях, когда гражданин, несмотря на наличие бронирования, желает вступить в ряды ВСУ.