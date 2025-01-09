Чи є інвалідність підставою для визнання непридатності до військової служби та отримання відстрочки — відповідь адвоката

Людина на візку. Фото ілюстративне: pexels.com

Наявність інвалідності не означає автоматичну непридатність до військової служби. Отримати відстрочку можна лише після проходження ВЛК.

Про це в коментарі "Телеграфу" в середу, 8 січня, повідомив адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки із прав людини Роман Лихачов.

Читайте також:

Як отримати відстрочку громадянам з інвалідністю

За словами правознавця, найбільш поширеною причиною штрафів в Україні зараз є неявка за повісткою. Були випадки, коли таке адміністративне покарання призначали навіть людям з інвалідністю, попри наявність у них усіх необхідних документів.

"Інвалідність сама по собі не означає непридатність до військової служби. Зміни до законодавства, ухвалені 18 травня 2024 року, дозволяють особам з інвалідністю отримати відстрочку від мобілізації, проте реалізувати це право можливо тільки після проходження ВЛК, а не МСЕК", — наголосив Лихачов.

Якщо ВЛК визнає військовозобов'язаного непридатним, такого громадянина виключать із військового обліку. Якщо ж ВЛК дійде висновку, що людина з інвалідністю все ж таки придатна до служби, військовозобов'язаний залишиться на військовому обліку, матиме оновлювати свої дані, однак зможе продовжити відстрочку від військового призову.

Нагадаємо, громадянам, які не оновили свої військово-облікові дані, загрожує штраф. Також оштрафувати можуть військовозобов'язаних, в яких військово-обліковий документ у мобільному застосунку "Резерв+" не містить QR-коду, а отже є недійсним.

Раніше юристка Наталія Опольська розповіла, за яких умов заброньованим від мобілізації потрібно проходити ВЛК. Йдеться про випадки, коли громадянин, попри наявність бронювання, бажає долучитися до лав ЗСУ.