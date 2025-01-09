Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Адвокат пояснив, чи є інвалідність підставою для відстрочки arrow

Адвокат пояснив, чи є інвалідність підставою для відстрочки

9 січня 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Чи є інвалідність підставою для визнання непридатності до військової служби та отримання відстрочки — відповідь адвоката
Людина на візку. Фото ілюстративне: pexels.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Наявність інвалідності не означає автоматичну непридатність до військової служби. Отримати відстрочку можна лише після проходження ВЛК.

Про це в коментарі "Телеграфу" в середу, 8 січня, повідомив адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки із прав людини Роман Лихачов.

Читайте також:

Як отримати відстрочку громадянам з інвалідністю

За словами правознавця, найбільш поширеною причиною штрафів в Україні зараз є неявка за повісткою. Були випадки, коли таке адміністративне покарання призначали навіть людям з інвалідністю, попри наявність у них усіх необхідних документів.

"Інвалідність сама по собі не означає непридатність до військової служби. Зміни до законодавства, ухвалені 18 травня 2024 року, дозволяють особам з інвалідністю отримати відстрочку від мобілізації, проте реалізувати це право можливо тільки після проходження ВЛК, а не МСЕК", — наголосив Лихачов.

Якщо ВЛК визнає військовозобов'язаного непридатним, такого громадянина виключать із військового обліку. Якщо ж ВЛК дійде висновку, що людина з інвалідністю все ж таки придатна до служби, військовозобов'язаний залишиться на військовому обліку, матиме оновлювати свої дані, однак зможе продовжити відстрочку від військового призову.

Нагадаємо, громадянам, які не оновили свої військово-облікові дані, загрожує штраф. Також оштрафувати можуть військовозобов'язаних, в яких військово-обліковий документ у мобільному застосунку "Резерв+" не містить QR-коду, а отже є недійсним.

Раніше юристка Наталія Опольська розповіла, за яких умов заброньованим від мобілізації потрібно проходити ВЛК. Йдеться про випадки, коли громадянин, попри наявність бронювання, бажає долучитися до лав ЗСУ.

інвалідність мобілізація відстрочка особа з інвалідністю військова служба

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

02:09 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

01:43 Злочинці розстріляли сім'ю на Чернігівщині — як покарав суд

01:32 Чоловік хотів переправити ухилянтів у Молдову — що вирішив суд

01:30 Адвокат пояснив, чи є інвалідність підставою для відстрочки

01:15 Україні потрібна допомога ОБСЄ в боротьбі з агресією РФ, — Сибіга

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:44 Зеленский відповів на петицію Гончаренка щодо демобілізації

00:30 В "Резерв+" не підтягнуло дані ВЛК — чи можливе бронювання

00:11 Пропагандист Тігран Кеосян впав у кому — що відомо

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025

23:58 Чоловік проігнорував ТЦК, аби доглядати батьків — рішення суду

Термінова новина

02:09 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

01:43 Злочинці розстріляли сім'ю на Чернігівщині — як покарав суд

01:32 Чоловік хотів переправити ухилянтів у Молдову — що вирішив суд

01:30 Адвокат пояснив, чи є інвалідність підставою для відстрочки

01:15 Україні потрібна допомога ОБСЄ в боротьбі з агресією РФ, — Сибіга

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:44 Зеленский відповів на петицію Гончаренка щодо демобілізації

00:30 В "Резерв+" не підтягнуло дані ВЛК — чи можливе бронювання

00:11 Пропагандист Тігран Кеосян впав у кому — що відомо

8 січня 2025

23:58 Чоловік проігнорував ТЦК, аби доглядати батьків — рішення суду

23:55 Трамп оцінив слова Зеленського про мир в Україні завдяки США

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Text

08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла