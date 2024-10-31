Адвокат Карплюк объяснила, как отказаться от заключения ВВК

Мужчина на ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды войска. Иногда военно-врачебная комиссия признает мужчин пригодными к службе, игнорируя наличие противопоказаний.

Как действовать в таком случае, ответила партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк в комментарии Главреду.

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По словам адвоката, при осмотре человека определенными специалистами нужно сразу предоставлять все медицинские документы и заявлять о том, что ничего не отметили. Речь идет о случае игнорирования противопоказаний, которые имеет лицо.

В таком случае нужно сразу писать письменную жалобу высшему руководству ВВК и письменно уведомлять ТЦК и СП об административном обжаловании медицинского заключения.

"Также не подписывать никаких документов, если не прочитали их. Должностные лица ТЦК и СП не могут силой заставить человека подписать документы или сделать это за него, а если будет осуществляться физическое давление, то также нужно подавать жалобы, иногда даже вызвать полицию", — сказала Карплюк.

Далее соответствующая информация должна передаваться правоохранителям, которые начнут досудебное расследование уголовного производства.

Напомним, за разглашение местонахождения работников ТЦК и съемку в Украине предусмотрено уголовное наказание.

Также стало известно, какие категории граждан будут мобилизованы первыми в ноябре.