Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Адвокат назвала випадок, у якому можна скасувати висновок ВЛК arrow

Адвокат назвала випадок, у якому можна скасувати висновок ВЛК

31 жовтня 2024 13:17
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Адвокат Карплюк пояснила, як відмовитися від висновку ВЛК
Чоловік на ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав війська. Інколи військово-лікарська комісія визнає чоловіків придатними до служби, ігноруючи наявність протипоказань.

Як діяти у такому випадку, відповіла партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк в коментарі Главреду.

Читайте також:

Як відмовитися від висновку ВЛК

За словами адвоката, під час огляду людини певними фахівцями треба одразу надавати всі медичні документи й заявляти про те, що щось не зазначили. Йдеться про випадок ігнорування протипоказань, які має особа.

У такому разі потрібно одразу писати письмову скаргу до вищого керівництва ВЛК та письмово повідомляти ТЦК і СП про адміністративне оскарження медичного висновку.

"Також не підписувати жодних документів, якщо не прочитали їх. Посадові особи ТЦК і СП не можуть силою примусити людину підписати документи або зробити це за неї, а в разі якщо здійснюватиметься фізичний тиск, то також треба подавати скарги, інколи навіть викликати поліцію", — зазначила Карплюк.

Далі відповідна інформація має передаватися до правоохоронців, які почнуть досудове розслідування кримінального провадження.

Нагадаємо, за розголошення місцеперебування працівників ТЦК та зйомку в Україні передбачене кримінальне покарання. 

Також стало відомо, які категорії громадян будуть мобілізувати першими у листопаді.

ТЦК та СП військовий призов мобілізація ВЛК війна в Україні військовий облік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:15 Військові КНДР вже перебувають у Донецьку, — ЦПД

14:09 Чи готова українська молодь до оборони — відповідь розвідниці ЗСУ

14:05 Кому серед влади найбільше довіряють українці — опитування

14:02 Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

13:59 Україна і Угорщина готують спільний документ — про що йдеться

13:52 Зеленський підписав закон про зменшення строків для корупціонерів

13:41 Нардеп розповів про підвищення податків у 2025 році

13:37 Зеленський анонсував масове повернення українців з-за кордону

13:29 Виробник амуніції ЗСУ не отримав бронювання — реакція МОУ

14:15 Військові КНДР вже перебувають у Донецьку, — ЦПД

14:09 Чи готова українська молодь до оборони — відповідь розвідниці ЗСУ

14:05 Кому серед влади найбільше довіряють українці — опитування

14:02 Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж

13:59 Україна і Угорщина готують спільний документ — про що йдеться

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

13:52 Зеленський підписав закон про зменшення строків для корупціонерів

13:41 Нардеп розповів про підвищення податків у 2025 році

13:37 Зеленський анонсував масове повернення українців з-за кордону

13:29 Виробник амуніції ЗСУ не отримав бронювання — реакція МОУ

13:29 Найменша квартира в Одесі — яка ціна

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні