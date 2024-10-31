Адвокат Карплюк пояснила, як відмовитися від висновку ВЛК

Чоловік на ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав війська. Інколи військово-лікарська комісія визнає чоловіків придатними до служби, ігноруючи наявність протипоказань.

Як діяти у такому випадку, відповіла партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк в коментарі Главреду.

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За словами адвоката, під час огляду людини певними фахівцями треба одразу надавати всі медичні документи й заявляти про те, що щось не зазначили. Йдеться про випадок ігнорування протипоказань, які має особа.

У такому разі потрібно одразу писати письмову скаргу до вищого керівництва ВЛК та письмово повідомляти ТЦК і СП про адміністративне оскарження медичного висновку.

"Також не підписувати жодних документів, якщо не прочитали їх. Посадові особи ТЦК і СП не можуть силою примусити людину підписати документи або зробити це за неї, а в разі якщо здійснюватиметься фізичний тиск, то також треба подавати скарги, інколи навіть викликати поліцію", — зазначила Карплюк.

Далі відповідна інформація має передаватися до правоохоронців, які почнуть досудове розслідування кримінального провадження.

Нагадаємо, за розголошення місцеперебування працівників ТЦК та зйомку в Україні передбачене кримінальне покарання.

Також стало відомо, які категорії громадян будуть мобілізувати першими у листопаді.