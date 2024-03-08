10 тысяч евро за выезд из Украины — на границе с Румынией схватили три десятка ухилянцев

Задержанные на границе с Румынией уклоняются. Фото: Виталий Глагола

Вблизи украино-румынской границы сотрудники Службы безопасности Украины задержали Mercedes, в котором ехали 34 уклонистов. Они пытались нелегально пересечь границу и бежать из Украины во время действия военного положения.

Об этом в Telegram написал журналист Виталий Глагола в пятницу, 8 марта.

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"Сегодня, 8 марта зеленый Mercedes Sprinter двигался в 3 километрах от границы вблизи КПП "Порубное" в Черновицкой области. В середине грузового буса — 34 человека призывного возраста", — рассказал Глагола.

Они преследовали цель незаконно пересечь границу Украины за деньги Организатору незаконной операции досталось по 10 тысяч евро с каждого уклониста. Иными словами, речь идет о сумме 340 тысяч евро.

Сотрудники СБУ задержали водителя буса и всех уклонистов. Задержание производили работники СБУ Черновицкой области вместе с пограничниками.

Ранее мы сообщали, что группа уклонистов хотела бежать в Молдову, но были замечены пограничниками . Один из мужчин решил спрятаться в кустах, но это ему не помогло.

Также мы писали, что в Одесской области задержаны очередные нарушители государственной границы. Беглецы застряли в противотранспортном рву и не смогли вылезть, им на помощь поспешили пограничники.