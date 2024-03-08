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10 тисяч євро за виїзд з України — на кордоні з Румунією схопили три десятки ухилянтів

8 березня 2024 15:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
10 тисяч євро за виїзд з України — на кордоні з Румунією схопили три десятки ухилянтів
Затримані на кордоні з Румунією ухилянти. Фото: Віталій Глагола
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Поблизу українсько-румунського кордону співробітники Служби безпеки України затримали Mercedes, в якому їхало 34 ухилянти. Вони намагалися нелегально перетнути кордон і втекти з України під час дії воєнного стану.

Про це у Telegram написав журналіст Віталій Глагола у п'ятницю, 8 березня.

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"Сьогодні, 8 березня зелений Mercedes Sprinter рухався за 3 кілометри від кордону поблизу КПП "Порубне" в Чернівецькій області. У середині  вантажного бусу — 34 чоловіки призовного віку", — розповів Глагола. 

Вони мали на меті незаконно перетнути кордон України за гроші Організатору незаконної операції перепало по 10 тисяч євро з кожного ухилянта. Іншими словами, йдеться про суму у 340 тисяч євро. 

Співробіники СБУ затримали водія буса та усіх ухилянтів. Затримання здійснювали працівники СБУ Чернівецької області разом із прикордонниками.

Раніше ми повідомляли, що група ухилянтів хотіла втекти до Молдови, але були помічені прикордонниками. Один з чоловіків вирішив сховатися в кущах, проте це йому не допомогло.

Також ми писали, що в Одеській області затримали чергових порушників державного кордону. Утікачі застрягли у протитранспортному рові й не змогли вилізти, їм на допомогу поспішили прикордонники.

СБУ
війна
кордон
Україна
прикордонники
мобілізація
ухилянти

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