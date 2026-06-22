Росія почала літній штурм на фронті з величезними втратами

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Андрій Андрієнко/Прес-служба 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Російські окупаційні війська увійшли в активну фазу літньої наступальної кампанії на фронті та різко збільшили кількість щоденних штурмів. Але навіть попри масове використання авіабомб і безпілотників, спроби ворога захопити нові позиції поки що безуспішні через потужний опір Збройних сил України.

Про це в ефірі Ранок.LIVE ексклюзивно розповів військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади Сергій Луговик.

Росіяни без успіху штурмують кілька напрямків фронту з великими втратами

Зростання активності окупантів фіксується ще з другої половини травня та впродовж усього червня. Якщо у квітні та на початку травня противник здійснював менш як десяток атак за день, то зараз цей показник значно зріс.

"За минулу добу зафіксовано 16 спроб ворога атакувати позиції Збройних сил України", — наголосив представник 54-ї ОМБр.

Головними цілями сухопутних маневрів армії РФ стали населені пункти Каленики, Закітне, Різниківка, Пискунівка, Крива Лука та Рай-Олександрівка. Російські війська здебільшого намагаються захопити панівні висоти, проте стикаються з дуже ефективним українським спротивом.

"Ми можемо робити висновки, що ворог почав так звану свою літню кампанію наступальну, але всі його спроби зайняти більш вигідні позиції, так звані подібні висоти, вони марні", — додав Луговик.

Не маючи успіхів на землі, Росія посилює тиск з повітря. Для цього ворог застосовує керовані та фугасні авіабомби, а також ударні безпілотники. Одночасно агресор намагається встановити контроль над повітряним простором, однак підрозділи української ППО надійно прикривають небо.

Під постійними ворожими ударами опиняється не лише фронт, а й тилові міста. Від атак серйозно потерпають Слов'янськ, Краматорськ і Миколаївка. Крім того, противник цілеспрямовано намагається порушити шляхи постачання. Під загрозою опинилася як логістика переднього краю, що забезпечує ротацію та потреби підрозділів на нулі, так і глибші маршрути забезпечення до Краматорська та Слов'янська.

Паралельно з бойовими діями окупанти ведуть психологічну війну. За словами військового, росіяни проводять пропагандистські кампанії, подібні до тих, що влаштовували до 9 травня. Кілька днів тому над Слов'янськом вони навіть розкидали свої агітаційні листівки.

"Тому всі потуги ворога направлені на то, щоб якось зрушити цю патову ситуацію для нього з місця, але всі ці намагання дорогі", — повідомив військовий.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, попри безперервні спроби російських військ продовжувати наступальні дії на Харківщині, на окремих ділянках фронту їхня активність поступово знижується.

Втім, українські захисники ефективно стримують натиск, виявляючи та знищуючи сили противника ще до початку нових атак. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед засіданням міністрів оборони у Брюсселі закликав союзників забезпечити безперебійне постачання озброєння Києву, наголосивши, що саме постійна підтримка дозволить ЗСУ втримати тактичну перевагу.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що Росія остаточно втратила ініціативу на окремих напрямках. Завдяки вдалим контрзаходам українські військові за місяць звільнили 100 квадратних кілометрів більше території, ніж зумів захопити ворог, а загалом з початку року деокуповано вже понад 600 кв. км.

За даними високопоставленого чиновника в НАТО, загальні втрати армії РФ в Україні вже досягли 1,45 мільйона військовослужбовців, включаючи близько пів мільйона безповоротних жертв. Щомісячний рівень ліквідованого особового складу окупантів стабільно тримається на позначці у 30–35 тисяч людей.