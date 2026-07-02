РФ випустила 574 цілі на Україну: у ПС розкрили особливості атаки

Робота мобільної групи ППО. Фото: Вечірній Київ

Карина Приходько Редактор

Російські війська у ніч проти 2 липня завдали масованого удару по Україні, застосовуючи ракети повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники різних типів. Основна атака була спрямована на Київ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Особливості атаки 2 липня

За даними Повітряних сил, основним напрямком удару цієї ночі став Київ. Головна особливість цієї масованої атаки — одночасне застосування різнотипних засобів повітряного нападу з кількох напрямків, а також залучення великої кількості балістичного озброєння та реактивних БпЛА.

Загалом у ніч проти 2 липня армія РФ випустила 570 повітряних цілей — 74 ракети та 496 бепілотників:

4 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (район пуску – Курська обл., — РФ);

24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл., — РФ);

34 крилаті ракети Х-101 (район пуску — Вологодська обл., — РФ);

8 крилатих ракет Калібр (район пуску — Новоросійськ, — РФ);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – Воронезька обл., — РФ);

496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим).

Результати роботи ППО

Станом на 09:00 протиповітряній обороні вдалося збити або подавити 524 цілі — 48 ракет та 476 безпілотників:

4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

32 крилаті ракети Х-101;

8 крилатих ракет Калібр;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

476 ворожих БпЛА різних типів.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили

"За попередньою інформацією, станом на 09:00 зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється", — йдеться у повдіомлення.

Повітряні сили попередили, що ворожа атака триває. В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сергія "Флеша" Бескрестнова, у росіян з'явився дрон з автонаведенням. "Герань Сікер" оснащений системою автоматичного розпізнавання та наведення на ціль.

Водночас Михайло Федоров повідомляв, що ЗСУ вже використовують на фронті українські КАБи. За його словами, показники уражень і ефективності вітчизняних авіабомб демонструють доволі високі результати.