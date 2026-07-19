Масована атака на Україну 19 липня — ППО збила 126 повітряних цілей

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 19 липня російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники. Основною ціллю атаки став Київ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Обстріли України 19 липня

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 18 липня до ранку 19 липня Росія випустила по Україні 166 засобів повітряного нападу — 41 ракету та 125 безпілотників різних типів. Зокрема, ворог застосував:

10 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

25 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

три протикорабельні ракети "Онікс";

три керовані авіаційні ракети Х-59/69;

125 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", дронів-імітаторів "Пародія" та баражуючих боєприпасів "Бандероль".

"До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 126 повітряних цілей. Серед них:

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17 ракет "Іскандер-М"/"Циркон"/С-400;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;

108 безпілотників різних типів.

Водночас у Повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних БпЛА на 20 локаціях. Крім того, уламки збитих дронів впали ще на 18 локаціях.

Як писали Новини.LIVE, 17 липня Сили оборони уразили НПЗ "Славнефть-Янос". Він є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Також ми повідомляли, що військові "Скелі" провели зачистку в Костянтинівці Донецької області. Вони підняли у центрі міста український прапор.