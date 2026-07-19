Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб ППО збила 18 з 41 ракети: РФ зосередила удар по Києву

ППО збила 18 з 41 ракети: РФ зосередила удар по Києву

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 09:12
Масована атака на Україну 19 липня — ППО збила 126 повітряних цілей
Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 19 липня російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники. Основною ціллю атаки став Київ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Обстріли України 19 липня

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 18 липня до ранку 19 липня Росія випустила по Україні 166 засобів повітряного нападу — 41 ракету та 125 безпілотників різних типів. Зокрема, ворог застосував:

  • 10 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";
  • 25 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
  • три протикорабельні ракети "Онікс";
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 125 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", дронів-імітаторів "Пародія" та баражуючих боєприпасів "Бандероль".

"До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Обстріл України 19 липня
Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 126 повітряних цілей. Серед них:

Читайте також:
  • 17 ракет "Іскандер-М"/"Циркон"/С-400;
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 108 безпілотників різних типів.

Водночас у Повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних БпЛА на 20 локаціях. Крім того, уламки збитих дронів впали ще на 18 локаціях.

Як писали Новини.LIVE, 17 липня Сили оборони уразили НПЗ "Славнефть-Янос". Він є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. 

Також ми повідомляли, що військові "Скелі" провели зачистку в Костянтинівці Донецької області. Вони підняли у центрі міста український прапор.

обстріли ППО дрони балістичні ракети
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації