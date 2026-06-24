Нічна атака безпілотників: зафіксовано влучання на п'яти локаціях

Військовослужбовець ЗСУ працює з кулемета. Фото: 101 ОБрП

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Російські війська у ніч проти середи, 24 червня, а також впродовж минулої лоби атакували Україну 101 дроном, які запустили з кількох точок у Росії та на окупованих територіях. Силам оборони вдалося нейтралізувати більшість повітряних цілей, проте зафіксовано прильоти на п'яти різних локаціях та падіння уламків збитих апаратів ще у шести місцях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росія випустила дрони-приманки та ударні безпілотники по Україні

Масований повітряний напад із використанням 101 безпілотника розпочався напередодні о 18:00 23 червня і тривав усю ніч проти 24 червня. Для ударів по північних, південних та східних областях України російська армія застосувала не лише реактивні та звичайні ударні БпЛА типу Shahed, а й безпілотники "Гербера" та "Італмас", разом із дронами-імітаторами типу "Пародія".

Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 08:30 військове командування повідомило, що було збито або придушено за допомогою радіоелектронної боротьби 95 ворожих літальних апаратів. У відбитті нальоту брали участь зенітні ракетні війська, авіація, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та безпілотних систем Сил оборони України.

Також військові зафіксували влучання шести ударних дронів, які поцілили по об'єктах на п'яти локаціях. Крім того, ще на шести інших локаціях задокументовано наслідки падіння уламків.

Як писали Новини.LIVE, через ефективну роботу української ППО російські пілоти бояться підлітати близько до лінії фронту. Як розповів військовий 54-ї бригади Сергій Луговик, ворожа авіація скидає керовані та фугасні авіабомби за 10–20 кілометрів від позицій ЗСУ. Більшість цих бомб походять ще з радянських запасів.

Водночас українська компанія Fire Point створила нову ракету для майбутнього протибалістичного щита. Головний конструктор Денис Штілерман зазначив, що ракета успішно пройшла випробування та чітко виконує команди. Проте до повноцінного запуску антибалістичної системи ще далеко. Щоб щит запрацював, ракету потрібно інтегрувати з чотирма додатковими високими технологіями від європейських партнерів.