Масований удар по Україні: Сили оборони збили 363 ворожі цілі

Сили ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Олександр Шорохов Редактор

Російські війська здійснили за минулу добу масштабну комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Станом на ранок 6 липня Силам оборони вдалося знищити або подавити 363 ворожі цілі: 37 ракет та 326 безпілотників різних типів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Повітряних сил ЗСУ.

Обстріл України 6 липня

У Повітряних силах розповіли, що ворог атакував Україну 68 ракетами та 351 дронами різних типів. Серед них:

6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс"

3М22 "Циркон"/"Онікс" 23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400

Іскандер-М/С-400 33 крилаті ракети Х-101

Х-101 6 крилатих ракет Калібр

Калібр 351 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу "Пародія".

Результати роботи ППО 6 липня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 6 липня сили протиповітряної оборони знищили або подавили 363 ворожих цілі: 31 крилату ракету Х-101, 6 крилатих ракет Калібр та 326 БпЛА різних типів.

Водночас зафіксовано влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на 16 локаціях.

Як писали раніше Новини.LIVE, українські військові почали активно застосовувати дрони-таксі на фронті. Нині це ноу-хау використовується для транспортування та запуску менших безпілотників.

Також ми повідомляли, що Україна буде створювати роботів-андроїдів для ЗСУ. За словами глави Міноборони Михайла Федорова це вкрай важливо, тому що майбутнє війни все більше залежить від технологій, а не лише від людського ресурсу.