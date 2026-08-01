Атака РФ на Україну 1 серпня: ППО збила 156 цілей, серед них ракети та БпЛА

Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 1 серпня Росія атакувала Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 156 ворожих цілей, серед яких дві ракети та 154 БпЛА. Основним напрямком удару була Київщина, однак під атакою також опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ на Україну 1 серпня: результати роботи ППО

У ніч проти 1 серпня (із 18:00 31 липня) російські війська завдали удару із застосуванням ударних БпЛА, а також ракет повітряного та наземного базування різних типів.

Зазначається, що основним напрямком російської атаки була Київщина. Також ворог завдав ударів по Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині.

Радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували загалом 220 засобів повітряного нападу — 35 ракет і 185 БпЛА різних типів.

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Серед ракет, які застосувала Росія:

4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс (район пуску — Курська та Ростовська обл.— РФ);

27 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Брянська, Курська обл. — РФ);

2 протирадіолокаційні ракети "Х-31" та 2 керовані авіаційні ракети "Х-59/69" (район пуску — акваторія Чорного моря).

Крім того, російські війська застосували 185 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас, баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Запуски здійснювалися з напрямків Брянськ, Курськ, Орел — РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Цієї ночі повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:30, протиповітряною обороною збито та подавлено 156 цілей — 2 ракети та 154 безпілотники різних типів.

Зокрема, українські захисники знищили:

1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400;

1 керовану авіаційну ракету "Х-59/69";

154 ворожі БпЛА різних типів.

Водночас за попередньою інформацією станом на 09:30, зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БпЛА на 21 локації. Крім того, уламки збитих цілей впали на двох локаціях.

Також у Повітряних Силах повідомили, що три ракети не досягли своїх цілей.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що минулої доби 31 липня на фронті відбулося 243 бойові зіткнення, найбільше — на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках. Російські війська завдали ракетного й авіаційного ударів, а також здійснили понад 10 тисяч атак дронами-камікадзе. Сили оборони уразили важливі об'єкти противника, а втрати армії РФ склали 1470 осіб.

Новини.LIVE також писали, що у ЗСУ розпочали перевірку комплектування бойових підрозділів, щоб оцінити реальний стан кадрового забезпечення. Генштаб аналізує, наскільки ефективно та справедливо розподіляють військовослужбовців між частинами, особливо на найгарячіших напрямках. Мета перевірки — усунути кадрові дисбаланси та посилити боєздатність підрозділів.