ЗСУ збільшили на фронті кілзону для росіян до 30-40 кілометрів

Військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил України. Фото: 93 ОМБр

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

За останні три роки ефективна зона знищення ворога українськими військовими розширилася в десятки разів, змусивши армію Росії відвести свою бойову техніку за 40-кілометрову лінію від передової. Ситуацію на полі бою змінив розвиток безпілотних систем, який наразі дозволяє Силам оборони атакувати логістику росіян на відстані сотень кілометрів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE ексклюзивно розповів командир розрахунку БпЛА 3-ї ОШБр з позивним "Пиць".

Українські військові змусили росіян відтягнути техніку на кілька кілометрів

Російське військове командування намагається тримати наявну техніку на безпечній відстані та уникає її підведення ближче ніж на 30–35 кілометрів до лінії фронту. На такі кроки окупанти пішли через те, що українські військові відсунули їхні підрозділи та кардинально розширили смертельну для ворога зону.

Командир розрахунку безпілотних літальних апаратів 3-ї окремої штурмової бригади із позивним "Пиць" на ім'я Ігор в ефірі Ранок.LIVE розповів, що порівняно з 2023 роком спроможності Сил оборони України у знищенні загарбників зросли в десятки разів завдяки стрімкій еволюції вітчизняних безпілотних систем.

Військовослужбовець зазначив, що раніше простір безпосереднього знищення техніки та особового складу росіян обмежувався лише кількома кілометрами від передової, проте зараз ситуація повністю змінилася.

"Так, я можу сказати, однозначно, відтягнули це. Коли, згадую, 23-й, наприклад, рік, коли кілзона була, так можна сказати, 2-3 кілометри в одну і в іншу сторону від лінії бойового зіткнення, то на сьогоднішній день вона збільшилася до 30 кілометрів", — наголосив боєць 3-ї ОШБр.

За його словами, сучасні українські FPV-дрони та інші засоби вогневого ураження регулярно виконують бойові завдання та успішно атакують визначені цілі на відстані від 45 до 60 кілометрів вглиб позицій противника.

Окрім цього, в Україні триває масштабна робота над розширенням можливостей для завдання ударів по тиловій інфраструктурі російської армії. Військовий пояснив, що зараз активно розробляються та впроваджуються так звані мідлстрайки.

Такі безпілотники здатні проникати у глибокий тил загарбників на відстань 100, 200, 300 і навіть 350 кілометрів.

"Власне, ворог відтягнув всю можливу техніку подалі за 40-кілометровою лінією і старається не просуватися найближче, ніж 30-35 кілометрів", — підсумував командир.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що російські окупаційні війська продовжують вести активні наступальні дії на сході та півночі України, проте на певних ділянках фронту все частіше фіксуються ознаки проблем з логістикою. Хоча бойова активність ворога залишається високою, на окремих напрямках спостерігається нестача пального, що вже починає обмежувати мобільність російських бойових підрозділів.

Зокрема, на Вовчанському напрямку противник намагається наростити інтенсивність атак, проте ці дії супроводжуються значними втратами в техніці та особовому складі. Характер бойових зіткнень на цій ділянці суттєво змінився через дедалі активніше застосування безпілотників обома сторонами.

Водночас наприкінці червня, на Покровсько-Мирноградському напрямку, було зафіксовано тимчасовий спад інтенсивності штурмів через виснаженняпередових підрозділів армії Росії. Проте, за словами офіцера ДШВ Володимира Полевого, загроза відновлення наступу залишається критично високою, оскільки росіяни зуміли зосередити свіжі резерви всього за 40 кілометрів від лінії зіткнення і, на відміну від інших ділянок, не відчувають дефіциту пально-мастильних матеріалів для своєї техніки.