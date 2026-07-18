Військові "Скелі" провели зачистку в Костянтинівці та підняли прапор України

Військові полку "Скеля" в Костянтинівці. Фото: кадр з відео

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Українські військовослужбовці полку "Скеля" провели зачистку в Костянтинівці Донецької області. Вони підняли у центрі міста український прапор.

Про це повідомила пресслужба 425-го окремого штурмового полку "Скеля", передає Новини.LIVE.

Костянтинівка під контролем ЗСУ

Воїни опублікували відео, в якому показали, як проводять зачистку в Костянтинівці.

Зачистка в Костянтинівці. Фото: кадр з відео

Згодом захисники підняли український прапор у центрі міста.

Воїн з прапором України у Костянтинівці. Фото: кадр з відео

Українські військові продовжують виконувати бойові завдання на цьому напрямку.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на 19-й армійський корпус, українські воїни продовжують утримувати Костянтинівку. Російські пропагандисти намагаються ширити повідомлення про захоплення міста.

Раніше аналітики ISW зазначали, що диктатор Росії Володимир Путін та вище командування російської армії значно перебільшили "правду" у своїх звітах стосовно Костянтинівки. Гучні заяви Москви не відповідають реальному стану справ на фронті.