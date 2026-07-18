Военные полка "Скала" в Константиновке. Фото: кадр из видео

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Украинские военнослужащие полка "Скала" провели зачистку в Константиновке Донецкой области. Они подняли в центре города украинский флаг.

Об этом сообщила пресс-служба 425-го отдельного штурмового полка "Скала", передает Новини.LIVE.

Константиновка под контролем ВСУ

Военные опубликовали видео, в котором показали, как проводят зачистку в Константиновке.

Зачистка в Константиновке. Фото: кадр из видео

Впоследствии защитники подняли украинский флаг в центре города.

Воин с флагом Украины в Константиновке. Фото: кадр из видео

Украинские военные продолжают выполнять боевые задачи на этом направлении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на 19-й армейский корпус, украинские воины продолжают удерживать Константиновку. Российские пропагандисты пытаются распространять сообщения о захвате города.

Ранее аналитики ISW отмечали, что диктатор России Владимир Путин и высшее командование российской армии значительно преувеличили "правду" в своих отчетах относительно Константиновки. Громкие заявления Москвы не соответствуют реальному положению дел на фронте.